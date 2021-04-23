Ціни на газ влітку будуть вдвічі вищими, ніж 2020 року - НБУ

За підсумками 2021 року ціна газу буде близькою до торішньої завдяки поступовому зниженню ціни газу на європейських газових хабах

У літні місяці 2021 року вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме мінімуми аналогічного періоду минулого року.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Нацбанку, повідомляє "Економічна правда".

"Очікується, що влітку вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа", - йдеться в звіті.

За підсумками 2021 року ціна газу буде близькою до торішньої завдяки поступовому зниженню ціни газу на європейських газових хабах протягом року і посиленню конкуренції на внутрішньому ринку.

"Однак тарифи на опалення і гаряче водопостачання будуть підвищуватися, оскільки вони не корегувалися в 2020 році, незважаючи на подорожчання газу і зростання витрат на оплату праці", - йдеться в документі.

Зазначимо, що в червні 2020 року вартість газу для населення становила 2,74 грн за кубометр, в липні - 2,97 грн, в серпні - близько 4,5 грн.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" вирішив повернути річний тариф для населення з 1 травня