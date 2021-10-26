"Нафтогаз" продаватиме газ державним медустановам майже по 17 гривень

Кабінет міністрів дозволив дочірній компанії "Нафтогазу" - "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдингˮ - поставляти природний газ установам охорони здоров'я державної і комунальної власності на тих же умовах, як і для бюджетних організацій.

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Про це йдеться у розпорядженні уряду від 23 жовтня, опублікованому на Урядовому порталі. Зазначається, що уряд погодив рішення правління "Нафтогазу". До державних закладів охорони здоров'я віднесли: казенні підприємства та/або державні установи тощо). До закладів охорони здоров'я комунальної власності: комунальні некомерційні підприємства та/або комунальні установи, та/або спільні комунальні підприємства тощо. Кабмін погодив постачання ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдингˮ цим установам газу за примірним договором, умови якого були затверджені 12 жовтня. За даними "Інтерфакс-Україна", зокрема, уряд дозволив НАК не вимагати від державних і комунальних медустанов відшкодування збитків за ухилення від замовлених обсягів споживання газу, а також оплати штрафних санкцій за небаланси. Читайте також: Зеленський: В Україні достатньо газу за нормальними цінами

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