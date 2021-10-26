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"Нафтогаз" продаватиме газ державним медустановам майже по 17 гривень

Кабінет міністрів дозволив дочірній компанії "Нафтогазу" - "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдингˮ - поставляти природний газ установам охорони здоров'я державної і комунальної власності на тих же умовах, як і для бюджетних організацій.
"Нафтогаз" продаватиме газ державним медустановам майже по 17 гривень Фото: З відкритих джерел
Про це йдеться у розпорядженні уряду від 23 жовтня, опублікованому на Урядовому порталі.
 
Зазначається, що уряд погодив рішення правління "Нафтогазу".
 
До державних закладів охорони здоров'я віднесли: казенні підприємства та/або державні установи тощо).
 
До закладів охорони здоров'я комунальної власності: комунальні некомерційні підприємства та/або комунальні установи, та/або спільні комунальні підприємства тощо.
 
Кабмін погодив постачання ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдингˮ цим установам газу за примірним договором, умови якого були затверджені 12 жовтня.
 
За даними "Інтерфакс-Україна", зокрема, уряд дозволив НАК не вимагати від державних і комунальних медустанов відшкодування збитків за ухилення від замовлених обсягів споживання газу, а також оплати штрафних санкцій за небаланси.
 
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26 10 2021 14:51
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