ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський запевняє, що в Україні достатньо запасів газу для споживачів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський: В Україні достатньо газу за нормальними цінами
Хочу всіх заспокоїти. Вважаю, багато важливих, предметних, а найважливіше, що своєчасних дій зробив уряд, зробила влада. На сьогодні достатньо газу для суспільства, достатньо газу для споживачів за дуже нормальними цінами, порівняно з європейськими цінами
Фото: ua.news
Про це сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу ICTV, повідомляє "Економічна правда".
"Хочу всіх заспокоїти. Вважаю, багато важливих, предметних, а найважливіше, що своєчасних дій зробив уряд, зробила влада. На сьогодні достатньо газу для суспільства, достатньо газу для споживачів за дуже нормальними цінами, порівняно з європейськими цінами", - повідомив президент.
Зеленський зазначив, що, якби влада не втрутилася в цю ситуацію, ціна на газ для населення була б "як мінімум 50 гривень", тоді як зараз – близько 8 гривень.
Коментуючи репліку ведучого про те, що кілька міст уже запровадили надзвичайний стан в енергетиці, Зеленський підкреслив, що опалювальний сезон – це відповідальність і центральної, і місцевої влади.
"Тому ми підписали меморандум, в якому є дві головні речі, НАК Нафтогаз і центральна влада гарантує дві речі: конкретну стабільну ціну і стабільний обсяг. Далі є технічні питання, юридичні питання і політичні питання деяких представників місцевої влади. Все це, я впевнений, буде врегульовано. У будь-якому випадку, це буде нормальна ціна", – запевнив Зеленський.
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