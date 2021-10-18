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Зеленський: В Україні достатньо газу за нормальними цінами

Хочу всіх заспокоїти. Вважаю, багато важливих, предметних, а найважливіше, що своєчасних дій зробив уряд, зробила влада. На сьогодні достатньо газу для суспільства, достатньо газу для споживачів за дуже нормальними цінами, порівняно з європейськими цінами
Президент Володимир Зеленський запевняє, що в Україні достатньо запасів газу для споживачів.
Зеленський: В Україні достатньо газу за нормальними цінами Фото: ua.news
 Про це сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу ICTV, повідомляє "Економічна правда".
 
"Хочу всіх заспокоїти. Вважаю, багато важливих, предметних, а найважливіше, що своєчасних дій зробив уряд, зробила влада. На сьогодні достатньо газу для суспільства, достатньо газу для споживачів за дуже нормальними цінами, порівняно з європейськими цінами", - повідомив президент.
 
Зеленський зазначив, що, якби влада не втрутилася в цю ситуацію, ціна на газ для населення була б "як мінімум 50 гривень", тоді як зараз – близько 8 гривень.
 
Коментуючи репліку ведучого про те, що кілька міст уже запровадили надзвичайний стан в енергетиці, Зеленський підкреслив, що опалювальний сезон – це відповідальність і центральної, і місцевої влади.
 
"Тому ми підписали меморандум, в якому є дві головні речі, НАК Нафтогаз і центральна влада гарантує дві речі: конкретну стабільну ціну і стабільний обсяг. Далі є технічні питання, юридичні питання і політичні питання деяких представників місцевої влади. Все це, я впевнений, буде врегульовано. У будь-якому випадку, це буде нормальна ціна", – запевнив Зеленський.
 
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18 10 2021 13:55
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