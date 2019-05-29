"Нафтогаз" розпочинає торги газом на електронному майданчику Української енергетичної біржі

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", що входить до групи Нафтогаз та реалізує газ промисловим споживачам, розпочинає купівлю-продаж газу через електронний майданчик Української енергетичної біржі (УЕБ)

Зазначається, що вихід газового дивізіону групи "Нафтогазу" на біржові торги підвищить прозорість формування ринкової ціни газу та збільшить обсяги біржової торгівлі газом в Україні.

"Біржова торгівля в умовах вільної конкуренції дозволить зняти всі питання щодо ринковості наших цін та додасть публічності нашій торговій діяльності. "Нафтогаз" відкритий до співпраці, ми запрошуємо всіх охочих стати нашими контрагентами на конкурентних біржових торгах", - зазначили у повідомленні прес-служба "Нафтогазу", йдеться в "Європейська правда".

Щоб взяти участь у торгах, необхідно пройти процедуру KYC, а також отримати акредитацію на біржі.

У НАК зазначили також, що вже отримали акредитацію на УЕБ. Перші торги з продажу газу компанія проведе вже до кінця червня.

"Наразі планується продаж газу на умовах постачання протягом наступного після торгів місяця, а також того ж місяця, в якому відбуваються торги", - розповіли в НАК.

Очікується, що вихід "Нафтогаз Трейдингу" дозволить біржі суттєво підвищити ліквідність торгів.

Торги природним газом на УЕБ проводяться вже понад два роки, в них беруть участь близько 200 трейдерів і приватних видобувників газу.

Водночас, обсяг торгів на біржі досі залишався відносно невеликим, оскільки більшість угод на українському газовому ринку укладається через прямі договори.

У 2017 році на біржі реалізовано 137,1 млн куб. м газу, в 2018 році – 154,2 млн куб. м. Попит на газ у промисловому сегменті у 2018 році становив майже 17 млрд куб. м, зазначили у НАК.

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