"Нафтога" повідомив про зниження ціни на газ для населення в липні

В Україні у липні кінцева роздрібна ціна газу для побутових споживачів знизиться до 7,6-8,2 грн за кубометр.

Про це повідомляє Нафтогаз на своїй сторінці у Facebook.

"Насправді, ми вже знизили оптову ціну на газ відповідно до руху ринку. Тому, в залежності від тарифу облгазів, кінцева роздрібна ціна для побутових споживачів у липні складатиме від 7,6 до 8,2 грн за кубометр газу", - йдеться у повідомленні.

У НАК також заявили, що нині працюють над кількома пріоритетними завданнями: закупити достатньо газу на зиму, щоб українці не мерзли, що б не робив Газпром; зробити якісне відокремлення оператора ГТС, щоб зберегти Україні транзит газу і доходи, зіставні з бюджетом на оборону; працювати прибутково, щоб наповнювати держбюджет грошима і щоб не було затримок по пенсіях та зарплатах у бюджетних сферах.

Як повідомлялося, у червні "Нафтогаз" відпускатиме газ для потреб населення за ціною 6 299 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ і транспортування і розподілу), що на 5,2% вище, ніж у травні. Кінцева ціна газу повинна становити 8 627,01 грн за 1 000 куб. м. Проте ціни будуть різними в кожній області.

Нагадаємо, що Гройсман вимагає зниження ціни на газ.