"Нафтогаз" співпрацюватиме з румунською компанією у видобуванні газу в Україні
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу Нафтогазу, пише "Економічна правда".
Так, компанії працюватимуть над аналізом можливостей щодо співпраці на перспективних нафтогазових ділянках в українській частині акваторії Чорного моря.
У "Нафтогазі" нагадали, що OMV Petrom відкрила перспективне родовище "Нептун" (Neptun Deep, 50% в якому володіє Exxon) на шельфі Чорного моря в Румунії.
"OMV Petrom має знання і технології у сфері буріння на шельфі та доведений досвід успішної й ефективної розробки ділянок на суші в румунських Карпатах, регіоні, який має спільну геологічну історію з Карпатським регіоном України", - сказав головний виконавчий директор групи "Нафтогаз" Отто Ватерландер.
Він додав, що "ми вбачаємо великий потенціал спільної роботи на цих ділянках і сподіваємося здійснити певні кроки щодо налагодження співпраці в найближчому майбутньому". У групі зазначили, що залучення досвідчених міжнародних партнерів для спільних інвестицій є частиною стратегії "Нафтогзу".
"Наша стратегія полягає в розширенні діяльності в Чорному морі. Партнерство з Україною є логічним кроком на шляху оцінки можливостей в регіоні, оскільки країна має чи не найбільший потенціал видобутку природного газу в Європі", - розповіли в OMV Petrom.
Раніше НАК "Нафтогаз" отримав 20 спеціальних дозволів на користування надрами Скіфського родовища та родовища Дельфін на 30 років.
У НАК "Нафтогаз України" заявили, що при освоєнні чорноморського шельфу потрібно мінімізувати ризики, пов'язані присутністю Чорноморського флоту Російської Федерації.
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