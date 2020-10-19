"Нафтогаз" випускає євробонди
Повідомляється, що книга заявок відкрита, повідомляє "Економічна правда". Єдиним організатором розміщення виступає Citi.
Паралельно компанія запропонувала держателям євробондів в доларах з погашенням у 2022 році і в євро з погашенням в 2024 році викуп за ціною 1028,75 долара і 982,5 євро на 1000 доларів і 1000 євро номіналу відповідно (з урахуванням премії за ранню згоду).
Максимальний обсяг викупу по обох випусках - еквівалент 335 млн доларів.
Ранній дедлайн для пред'явлення паперів для викупу закінчується 27 жовтня, пропозиція діє до 10 листопада.
Зараз в обігу перебувають папери доларового випуску на 335 млн доларів і випуску в євро на 600 млн євро. Пріоритет в прийнятті заявок на викуп - у доларових євробондів.
Викуп євробондів в обігу і розміщення нових євробондів дозволять компанії збільшити дюрації боргового портфеля, зазначав раніше "Нафтогаз".
Нагадаємо, що українські євробонди дорожчають на тлі призначення нового глави НБУ
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