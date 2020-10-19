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"Нафтогаз" випускає євробонди

Максимальний обсяг викупу по обох випусках - еквівалент 335 млн доларів
НАК "Нафтогаз України" планує 19 жовтня розмістити новий випуск єврооблігацій в доларах з терміном погашення в лютому 2027 року. Орієнтир прибутковості становить 9-9,25%.
"Нафтогаз" випускає євробонди Фото: lb.ua

Повідомляється, що книга заявок відкрита, повідомляє "Економічна правда". Єдиним організатором розміщення виступає Citi.

Паралельно компанія запропонувала держателям євробондів в доларах з погашенням у 2022 році і в євро з погашенням в 2024 році викуп за ціною 1028,75 долара і 982,5 євро на 1000 доларів і 1000 євро номіналу відповідно (з урахуванням премії за ранню згоду).

Максимальний обсяг викупу по обох випусках - еквівалент 335 млн доларів.

Ранній дедлайн для пред'явлення паперів для викупу закінчується 27 жовтня, пропозиція діє до 10 листопада.

Зараз в обігу перебувають папери доларового випуску на 335 млн доларів і випуску в євро на 600 млн євро. Пріоритет в прийнятті заявок на викуп - у доларових євробондів.

Викуп євробондів в обігу і розміщення нових євробондів дозволять компанії збільшити дюрації боргового портфеля, зазначав раніше "Нафтогаз".

Нагадаємо, що українські євробонди дорожчають на тлі призначення нового глави НБУ

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19 10 2020 14:08
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