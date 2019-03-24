"Нафтогаз": Україна купує газ дешевше, ніж пропонували Бойку і Медведчуку у Кремлі

За результатами так званих "економічних переговорів" Медведчук озвучив запропоновану росіянами ціну на газ, що є вищою, ніж нинішня

У НАК "Нафтогаз" прокоментували зустріч у Москві кандидата у президенти України Юрія Бойка та глави політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

НАК "Нафтогаз" України в березні купував природний газ в Європейському союзі по $226 за тисячу кубометрів, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на прес-службу компанії.

За результатами так званих "економічних переговорів" Медведчук озвучив запропоновану росіянами ціну на газ, що є вищою, ніж нинішня, за якою Україна купує "блакитне паливо" зараз на відкритих торгах ЄС.

"Нагадаємо нашим російським колегам, що за чинним контрактом, зміненим в арбітражі, вони ВЖЕ мусять продавати нам газ за ціною на 48% дешевше, ніж та, яка вийшла б у березні за формулою у початковому контракті. Тому пропонувати знижку 25% це якось несерйозно. Також цікаво, що пан Медведчук говорить про поставки газу за ціною 240-260 дол/тис. куб. м. Ми купували на відкритих торгах в ЄС у березні за ціною в середньому 226 дол/тис. куб. м. А на квітень ціна знизилася до рівня близько 217 дол./тис. куб. м", - зазначили в НАК "Нафтогаз".

Крім того, "Газпром" боргує "Нафтогазу" 2,8 млрд дол. компенсації.

"Ми заморозили активи Газпрому в Нідерландах та інших юрисдикціях на суму більше цієї. Отримання грошей за Нью-йоркською конвенцією - це питання часу", - наголосили в "Нафтогазі".

У компанії також поцікавилися, "чи не забув Бойко у Кремлі обговорити долю вишок свого імені, які Росія вкрала", і нагадали, що суд у Гаазі визнав Росію винною у незаконному захопленні українських активів і приступив до визначення обсягу компенсації.

"За розрахунками наших експертів, він може скласти близько 5 млрд дол. плюс накопичені відсотки. Це вже близько чотирьох бюджетів на ремонт доріг або два бюджети на освіту і зарплату вчителів", - заявили в прес-службі "Нафтогазу".

Нагадаємо, що 22 березня Бойко і Медведчук провели зустріч з Медведєвим у Москві.