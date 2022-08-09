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"Нафтогаз" відкриває власні АЗС на базі арештованої мережі Glusco

Автозаправні комплекси будуть відкриватись за результатами узгодження усіх необхідних юридичних процедур з Агентством з розшуку та менеджменту активів
"Нафтогаз" відкриває власні АЗС на базі арештованої мережі Glusco

НАК "Нафтогаз України" у вересні розпочинає пілотний запуск автозаправних комплексів арештованої мережі Glusco під власною торговою маркою U.GO – перша черга з 30 АЗС запрацює у Києві та області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Решта АЗС відкриватимуться згодом, за результатами узгодження усіх необхідних юридичних процедур з Агентством з розшуку та менеджменту активів.

"Компанія зосередилась на максимально швидкому задоволенні потреб ринку. Тож ми свідомо вирішили розпочати роботу ще до повного завершення зміни фірмового стилю АЗК", – зазначив директор ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" Володимир Бичков.

Крім цього, за його словами, такий крок дозволить якомога швидше відновити роботу арештованих активів, працевлаштувати людей та сплачувати податки й збори до бюджету України

Перші АЗК під брендом U.GO розпочали роботу у 2017 року в Харкові та області. Торговельна марка U.GO належить підрозділу "Нафтогазу" - АТ "Укргазвидобування". 

З 2022 року права на її використання має також ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", який має на меті розширити мережу в інших регіонах.  

 
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08 09 2022 13:38
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