"Нафтогаз" вимагає у "Газпрому" $11 млрд за припинення транзиту газу

"Нафтогаз України" має намір вимагати у "Газпрому" більш ніж 11 млрд доларів в якості компенсації можливих втрат від припинення транзиту газу з Росії до Європи.

"1 листопада ми надішлемо "Газпрому" наші позовні вимоги на суму понад 11 млрд доларів, що може стати компенсацією за припинення транзиту", - написав він Юрій Вітренко, передає LB.ua.

При цьому він додав, що ціна на імпортний газ для України може бути на 20% нижчою поточної і для цього немає необхідності укладати договір на постачання газу "Газпромом" українським споживачам.

"Для цього необхідно, щоб "Газпром" відповідно до європейських правил не зловживав своїм домінуючим становищем на європейському ринку", - зазначив Вітренко.

За його словами, російський концерн не має "відмовляти європейським компаніям в перенесенні точок передачі газу" на україно-російський кордон, а також "фактично блокувати експорт газу з Середньої Азії в Україну і в Європейський Союз".

Нагадаємо, що У жовтні 2019 року Нафтогаз знизить рівень цін на газ для населення на 4,9% проти ціни, яка діяла у вересні.