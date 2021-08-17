"Нафтогаз" за 15 років інвестував у видобуток вуглеводнів у Єгипті $580 млн

За його словами, спільна компанія НАК та Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) - Petrosannan Company - поточного року змогла суттєво збільшити видобуток вуглеводнів на території Alam El Shawish East Western Desert.

НАК "Нафтогаз України" за 15 років інвестував у видобуток концесійних нафтогазових ділянок вуглеводнів у Єгипті близько $580 млн, повідомив перший заступник голови правління компанії Сергій Перелома, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми і надалі плануємо розвивати цей напрямок та, відповідно, збільшувати обсяг видобутку вуглеводнів", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook за підсумками зустрічі з послом республіки Айманом Елгаммалом.

За його словами, спільна компанія НАК та Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) - Petrosannan Company - поточного року змогла суттєво збільшити видобуток вуглеводнів на території Alam El Shawish East Western Desert. Зокрема, розпочато роботи з підвищення вилучення вуглеводнів шляхом заводнення нафтового покладу одного з основних родовищ, проведено інтенсивну кампанію з капітального ремонту свердловин, досягнуто значних результатів під час робіт із гідророзриву пластів (ГРП).

"Цей успішний досвід плануємо розширювати. Шукаємо шляхи не лише для збільшення видобутку нафти та газу, а й нові можливості для їх подальшого транспортування", - уточнив Перелома.

Він також повідомив, що Petrosannan Company надала єгипетській коптській церкві в мухафазі Асьют геологічні дані, які допоможуть пробурити нові свердловини для забезпечення господарств прісною водою.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" реалізує проекти з видобутку вуглеводнів на території Alam Еl Shawish East у Західній пустелі і територіях South Wadi El Mahareeth та Wadi El Mahareeth в Східній пустелі Єгипту. Першу концесійну угоду на розвідку та розробку родовищ нафти і газу на східній території блоку Alam El Shawish East між "Нафтогазом" та EGPC було укладено в грудні 2016 року.

Наприкінці 2016 року "Нафтогаз" повідомив, що група розглядає можливість продажу активів компанії у Єгипті. Водночас Служба безпеки України направила в Міністерство економіки повідомлення про недоцільність виходу з проекту, а Кабінет Міністрів своє рішення так не прийняв.

"Потім відбувся різкий обвал цін на нафту, розпочався COVID-19. Усе це призвело до того, що потенційний покупець, який хотів нам за цей актив заплатити понад $100 млн, сказав що $50 млн нам, можливо, і вистачить. Ми не вважаємо, що $50 млн на сьогодні чесна й адекватна ціна", - зазначав Сергій Перелома в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

У частині географії доходів "Нафтогазу" на Єгипет у 2020 році припало 209 млн грн, у 2019-му - 354 млн грн, у 2018-му - 505 млн грн, у 2017-му - 457 млн грн.

Нагадаємо, що рейтингове агенство Fitch підтвердило рейтинг "Нафтогазу" "B" зі стабільним прогнозом