БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ НАК "Нафтогаз України" заявили, що невідкладно запропонують нову угоду з отримання згоди держателів єврооблігацій на відтермінування виплат.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Нафтогаз" запропонує держателям єврооблігацій нову угоду на відтермінування виплат
Фото: pravda.press
Про це йдеться у заяві компанії в Telegram.
"Національна компанія невідкладно запропонує держателям єврооблігацій угоду на відтермінування виплат у відповідності до умов, визначених урядом у розпорядженні КМУ № 625-р від 21.07.2022.
Цей процес має бути частиною спільних дій уряду та інших державних компаній щодо пропозиції аналогічних умов відтермінування виплат за єврооблігаціями", - заявили в компанії.
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27 07 2022 09:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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