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"Нафтогаз" запропонує держателям єврооблігацій нову угоду на відтермінування виплат

У НАК "Нафтогаз України" заявили, що невідкладно запропонують нову угоду з отримання згоди держателів єврооблігацій на відтермінування виплат.
"Нафтогаз" запропонує держателям єврооблігацій нову угоду на відтермінування виплат Фото: pravda.press

Про це йдеться у заяві компанії в Telegram.

"Національна компанія невідкладно запропонує держателям єврооблігацій угоду на відтермінування виплат у відповідності до умов, визначених урядом у розпорядженні КМУ № 625-р від 21.07.2022.

Цей процес має бути частиною спільних дій уряду та інших державних компаній щодо пропозиції аналогічних умов відтермінування виплат за єврооблігаціями", - заявили в компанії.

 

 

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27 07 2022 09:31
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