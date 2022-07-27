"Нафтогаз" запропонує держателям єврооблігацій нову угоду на відтермінування виплат

У НАК "Нафтогаз України" заявили, що невідкладно запропонують нову угоду з отримання згоди держателів єврооблігацій на відтермінування виплат.

Фото: pravda.press

Про це йдеться у заяві компанії в Telegram. "Національна компанія невідкладно запропонує держателям єврооблігацій угоду на відтермінування виплат у відповідності до умов, визначених урядом у розпорядженні КМУ № 625-р від 21.07.2022. Цей процес має бути частиною спільних дій уряду та інших державних компаній щодо пропозиції аналогічних умов відтермінування виплат за єврооблігаціями", - заявили в компанії.

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