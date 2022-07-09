НОВИНИУ Харківській області запрацювала нова розвідувальна свердловина яка дасть можливість видобувати мінімум 120 тис. кубометрів газу на добу. Але потенціал може бути ще більшим.газПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Нафтогаз" запустив нову газову свердловину на Харьківщині
Фото: afp.com
Про це повідомила прес-служба "Нафтогазу".
"Наші фахівці відкрили значний газовий поклад на глибині понад 6000 м на родовищі в Харківському регіоні. Добовий дебіт газу свердловини - більше 120 тис. куб. м. За оцінками, її потенціал може бути ще більшим", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-служби, місце для буріння свердловини визначене за результатами 3D сейсмічних досліджень
"Укргазвидобування продовжує видобувати газ на всіх своїх об’єктах, за винятком тих, які знаходяться поблизу лінії зіткнення", - додали в прес-службі.
Раніше повідомлялось, що зупинка "Північного потоку" може спричинити новий максимум цін на газ в Європі.
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07 09 2022 14:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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