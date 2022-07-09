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"Нафтогаз" запустив нову газову свердловину на Харьківщині

У Харківській області запрацювала нова розвідувальна свердловина яка дасть можливість видобувати мінімум 120 тис. кубометрів газу на добу. Але потенціал може бути ще більшим.газ
"Нафтогаз" запустив нову газову свердловину на Харьківщині Фото: afp.com

Про це повідомила прес-служба "Нафтогазу".

"Наші фахівці відкрили значний газовий поклад на глибині понад 6000 м на родовищі в Харківському регіоні. Добовий дебіт газу свердловини - більше 120 тис. куб. м. За оцінками, її потенціал може бути ще більшим", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, місце для буріння свердловини визначене за результатами 3D сейсмічних досліджень

"Укргазвидобування продовжує видобувати газ на всіх своїх об’єктах, за винятком тих, які знаходяться поблизу лінії зіткнення", - додали в прес-службі.

Раніше повідомлялось, що зупинка "Північного потоку" може спричинити новий максимум цін на газ в Європі.

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07 09 2022 14:46
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