CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНАК "Нафтогаз України" як окрема юридична особа в січні-червні 2019 року збільшила чистий прибуток у 2,9 рази, на 13,583 мільярда гривеньПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Нафтогаз" збільшив чистий прибуток майже у 3 рази
Холдинг є монополістом із транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах
Фото: kvedomosti.com
Зазначається, що дохід "Нафтогазу" від реалізації за шість місяців поточного року знизився на 4,3% (на 3,95 млрд грн) - до 88,049 млрд грн, валовий прибуток - на 15,4% (на 5,018 млрд грн), до 27,514 млрд грн, повідомляє "Економічна правда".
"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території країни.
Нагадємо, що радник Зеленського заявив, що "Укрзалізницю" і "Нафтогаз" треба розділити і продати.
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