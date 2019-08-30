"Нафтогаз" збільшив чистий прибуток майже у 3 рази

Холдинг є монополістом із транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах

НАК "Нафтогаз України" як окрема юридична особа в січні-червні 2019 року збільшила чистий прибуток у 2,9 рази, на 13,583 мільярда гривень

Зазначається, що дохід "Нафтогазу" від реалізації за шість місяців поточного року знизився на 4,3% (на 3,95 млрд грн) - до 88,049 млрд грн, валовий прибуток - на 15,4% (на 5,018 млрд грн), до 27,514 млрд грн, повідомляє "Економічна правда".

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території країни.

Нагадємо, що радник Зеленського заявив, що "Укрзалізницю" і "Нафтогаз" треба розділити і продати.