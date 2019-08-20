Радник Зеленського заявив, що "Укрзалізницю" і "Нафтогаз" треба розділити і продати
"Як можна зрушити "наше судно з густої мілини", на якій воно зараз перебуває? Розвиток конкуренції, демонополізація економіки. Існуючі "монстри" повинні бути "вбиті" і "розчленовані". Я маю на увазі НАК "Нафтогаз", "Укрзалізницю". Ті "монстри", які заважають жити і дихати не дають, наприклад, Державна продовольчо-зернова корпорація, повинні просто піти", - заявив Олег Устенко в ефірі "Радио НВ", інформує "Інтерфакс-Україна".
Він вважає, що "УЗ" потрібно розділити і продати, залишивши в управлінні держави лише "стратегічні і не дуже цікаві для бізнесу речі". Водночас "Укрспирт", на його думку, "має бути повністю приватизований", а в ДПЗКУ "смислового навантаження в принципі не існує".
"Я не сприймаю всі ці розмови - "не смійте говорити про приватизацію, коли ми перебуваємо на нижньому піку економічного циклу". Це правда, але, по-перше, ніхто не сказав, що завтра в світі буде хороша ситуація для всіх ринків і для України зокрема. Там теж є загрози і серйозні ризики. Але що для нас краще? Чекати, коли ситуація на ринку стане кращою і тоді ми продамо і отримаємо більше грошей, але водночас кілька років будемо продовжувати закривати очі на те, що вимивається наш державний ресурс?", - додав радник президента.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що підтримає масштабну приватизацію і вважає, що державі не потрібні непрофільні активи.
16 січня Кабінет міністрів затвердив перелік об'єктів "великої" приватизації на 2019 рік. Держбюджет передбачає надходження від приватизації 17 млрд гривень.
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