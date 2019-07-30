Офіс Президента планує велику приватизацію: перші на черзі - банки

"Банки повинні бути продані в першу чергу. Я хотів би, щоб 10 великих системних банків зайшли в Україну. Для цього нам потрібно продемонструвати економічне зростання, незалежність банківського регулятора - Національного банку - та налагодити роботу судової системи"

Офіс Президента України Володимира Зеленського анонсував масштабну приватизацію з прицілом, в першу чергу, на банки для залучення в країну великих іноземних фінансово-банкових груп.

"Банки повинні бути продані в першу чергу. Я хотів би, щоб 10 великих системних банків зайшли в Україну. Для цього нам потрібно продемонструвати економічне зростання, незалежність банківського регулятора - Національного банку - та налагодити роботу судової системи", - зазначив в інтерв’ю для видання Bloomberg заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук,

Замкерівника Офісу Зеленського підкреслив, що майбутній українських уряд муситиме дозволити велику та всеохопну приватизацію, яка зачепить навіть "Укрзалізницю" та "Укрпошту".

Як відомо, згідно з оголошеним минулого року планом приватизації чотирьох державних банків України, всі вони мають бути проданими до 2022 року. На даний момент державними є "Ощадбанк", "Укрексімбанк", "Укргазбанк" та "ПриватБанк" (останній націоналізований у 2016 року).

Нагадаємо, що наразі Офіс президента проводить переговори зі Світовим банком щодо моделі відкриття ринку сільгоспземель в Україні.