Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Офісі президента хочуть скасувати мораторій на продаж землі

В Офісі президента повідомили, що планують скасувати мораторій на продаж сільськогосподарської землі та запустити ринок сільгоспземель в Україні вже до кінця 2019 року
Наразі Офіс президента проводить переговори зі Світовим банком щодо моделі відкриття ринку сільгоспземель в Україні.
У Офісі президента хочуть скасувати мораторій на продаж землі Фото: з вільних джерел

"У нашій команді є розуміння, що якщо цього не зробити цього року, то буде досить складно", — повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук в інтерв'ю Bloomberg, йдеться в "Громадське".

Відповідно до найбільш радикальної моделі, скасування мораторію призведе до прискорення економічного зростання України на 3% щороку, а відповідно до найменш радикальної — на 0,5%.

"Ми шукаємо найменш болючу та найбільш ефективну модель (відкриття ринку землі — ред.)", — додав Гончарук.

Зазначимо, що за розрахунками Світового банку, відсутність ринку землі в Україні знижує зростання ВВП країни на 1% щороку.

Нагадаємо, у лютому 2019 року Петро Порошенко підписав закон № 2666-VIII про продовження мораторію на продаж сільгоспземель до 2020 року.

Читайте також: Під офісом Денісової вимагають її відставки через "співпрацю" з Окружним адмінсудом 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 07 2019 17:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.