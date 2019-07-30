У Офісі президента хочуть скасувати мораторій на продаж землі
"У нашій команді є розуміння, що якщо цього не зробити цього року, то буде досить складно", — повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук в інтерв'ю Bloomberg, йдеться в "Громадське".
Відповідно до найбільш радикальної моделі, скасування мораторію призведе до прискорення економічного зростання України на 3% щороку, а відповідно до найменш радикальної — на 0,5%.
"Ми шукаємо найменш болючу та найбільш ефективну модель (відкриття ринку землі — ред.)", — додав Гончарук.
Зазначимо, що за розрахунками Світового банку, відсутність ринку землі в Україні знижує зростання ВВП країни на 1% щороку.
Нагадаємо, у лютому 2019 року Петро Порошенко підписав закон № 2666-VIII про продовження мораторію на продаж сільгоспземель до 2020 року.
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