Під офісом Денісової вимагають її відставки через "співпрацю" з Окружним адмінсудом

Під офісом Уповноваженої з прав людини в Києві влаштували акцію "Зупинити вовче правосуддя", учасники якої вимагали від омбудсмена Людмили Денісової піти у відставку через можливу домовленість з головою Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком

Декілька учасників акції огородили вхід до офісу омбудсмена червоною стрічкою, повісили плакати "(Не) заважайте злочину", "Яйця цієї Уповноваженої у нас".

"Плівки, які оприлюднило НАБУ з Окружного адміністративного суду Києва показують нам, що проблема комплексна, і стосується як і суддів Окружного адмінсуду, так і омбудсмена Людмили Денісової, ДБР та інших державних структур", — сказав Роман Маселко, співорганізатор акції, член Громадської ради доброчесності, йдеться в "Громадське".

Фото: Громадське

Йдеться про записи переговорів суддів Окружного адмінсуду, зокрема голови суду Павла Вовка, оприлюднені Національним антикорупційним бюро.

Як наголошують правозахисники, з цих переговорів зокрема випливає, що Денісова подала позов до Окружного адмінсуду про скасування рішень НАЗК проти неї, після чого Вовк "переконав" Денісову звільнити члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрія Козлова, призначеного за квотою омбудсмена.

Активісти зазначили, що після звільнення Козлова конкурс на цю посаду у ВККС виграв Микола Сірош, який "попередньо пройшов співбесіду у Павла Вовка".

"Очевидно, що учасники змови наскільки впевнені у своїй безкарності, що вже після оприлюднення записів слідства, які розкривають увесь механізм злочину, Денісова анонсує фінальний акорд злочину і оголошує, що 30 липня буде визначено переможця конкурсу та призначений новий член Комісії", — додали організатори акції.

Нагадаємо, глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заперечує справжність опублікованих НАБУ записів розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.

Напередодні національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов нібито суддів Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.

За твердженнями НАБУ, записані розмови відбувались між суддями ОАСК та іншими особами, ймовірно причетними до злочину.

Напередодні Генп рокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

За версією слідства, судді ухвалювали в ручному режимі рішення про звільнення певних членів ВККС і призначення інших членів попри те, що начебто оголошували якісь конкурси на ці посади. Також зафіксовано багато інших ознак втручання інших органів державної влади в роботу суддів. Цим фактам ще нададуть правову оцінку.

Раніше повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро разом зі управлінням спецрозслідувань ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва.Нагадаємо,

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