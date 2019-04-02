Порошенко підписав закон про продовження мораторію на продаж сільгоспземель
Дані про це містяться у картці законопроекту.
Документ передбачає продовження заборони на продаж сільгоспземель до 1 січня 2020 року.
Нагадаємо, що Верховна Рада відхилила проект постанови про скасування рішення щодо продовження заборони на відчуження сільськогосподарських земель.
Раніше Мінекономрозвитку запропонувало президенту України застосувати право вето щодо Закону України №2666-VIII, яким продовжується заборона продажу сільськогосподарських земель до 1 січня 2020 року.
Європейський суд з прав людини визнав мораторій на продаж сільськогосподарських земель в Україні порушенням прав людини.
Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен заявила, що мораторій на продаж сільськогосподарських земель завдає українській економіці збитків на мільярди доларів.
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