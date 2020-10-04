Нафтова криза: країни ОПЕК+ домовились скоротити видобуток нафти, але не всі

Планується, що на цій зустрічі створять спеціальний комітет з моніторингу заходів щодо стабілізації нафтових ринків

"За словами одного з делегатів, група ОПЕК + не буде скорочувати видобуток без участі Мексики та не збирається знову зустрічатися у п'ятницю, натомість зосереджується на переговорах на зборах G-20, запланованих на 10 квітня. Саме на цих переговорах планують домовитися з Мексикою", - пише агентство.

Більшість країн ОПЕК та Росія досягли принципових домовленостей про умови скорочення видобутку нафти, у травні-червні 2020 року видобуток скоротять на 10 млн барелів на добу.

Про це повідомляють Reuters і Bloomberg з посиланням на джерела, пише "Економічна правда".

За даними агентств, на переговорах, які тривали більше 10 годин, сторони домовились про те, що у травні-червні 2020 року видобуток буде скорочено на 10 млн барелів на добу, з липня по грудень - на 8 млн барелів на добу, з січня 2021 по квітень 2022 року - на 6 млн барелів на добу.

Згодом Reuters повідомило, що ОПЕК + попередньо підтвердив домовленість про скорочення видобутку на 10 млн барелів на добу у травні-червні 2020 року.

Проте пізніше Bloomberg написав, що всі домовленості будуть діяти за умови згоди Мексики - міністр енергетики країни не погодилась з такими умовами та покинула відеоконференцію, яка тривала 11 годин.

"За словами одного з делегатів, група ОПЕК + не буде скорочувати видобуток без участі Мексики та не збирається знову зустрічатися у п'ятницю, натомість зосереджується на переговорах на зборах G-20, запланованих на 10 квітня. Саме на цих переговорах планують домовитися з Мексикою", - пише агентство.

Планується, що на цій зустрічі створять спеціальний комітет з моніторингу заходів щодо стабілізації нафтових ринків.

Саудівська Аравія і Росія готові знизити обсяг видобутку приблизно до 8,5 млн барелів на добу, на 23% від рівня в 11 млн, решта країн - на 23% від своїх базових рівнів (видобуток на жовтень 2018 року).

Нагадаємо, що нафта продовжує дорожчати в очікуванні нової угоди ОПЕК+