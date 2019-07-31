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Наглядову раду "ПриватБанку" очолила колишня співробітниця Казначейства США

Новий склад наглядової ради вперше зібрався разом
Наглядову раду "ПриватБанку" очолила колишній міжнародний радник Управління технічної допомоги Казначейства США Шерон Іскі (Sharon Easky).
Наглядову раду "ПриватБанку" очолила колишня співробітниця Казначейства США Фото: privatbank.ua

Її обрали головою наглядової ради на першому засіданні ради 31 липня 2019 року, повідомляє пресслужба "ПриватБанку".

"Я пишаюся новим складом спостережної ради, їхнім професіоналізмом і досвідом. Ми розуміємо великі виклики, що стоять перед нами, і впевнені, що подолаємо їх. Разом з менеджментом банку ми готові продовжувати якісну трансформацію установи", - прокоментувала своє призначення Іскі.

Додамо, що колишній заступник голови правління "ПриватБанку" Дмитро Дубілет заявив, що його запросили взяти участь у "крутих проєктах боротьби з корупцією", які організовують Офіс президента, СБУ й інші держоргани.

 

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31 07 2019 15:20
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