БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаглядову раду "ПриватБанку" очолила колишній міжнародний радник Управління технічної допомоги Казначейства США Шерон Іскі (Sharon Easky).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Наглядову раду "ПриватБанку" очолила колишня співробітниця Казначейства США
Новий склад наглядової ради вперше зібрався разом
Фото: privatbank.ua
Її обрали головою наглядової ради на першому засіданні ради 31 липня 2019 року, повідомляє пресслужба "ПриватБанку".
"Я пишаюся новим складом спостережної ради, їхнім професіоналізмом і досвідом. Ми розуміємо великі виклики, що стоять перед нами, і впевнені, що подолаємо їх. Разом з менеджментом банку ми готові продовжувати якісну трансформацію установи", - прокоментувала своє призначення Іскі.
Додамо, що колишній заступник голови правління "ПриватБанку" Дмитро Дубілет заявив, що його запросили взяти участь у "крутих проєктах боротьби з корупцією", які організовують Офіс президента, СБУ й інші держоргани.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 07 2019 15:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?
- Завод депутата Богуслаєва працює на російську оборонку і фінансує "ДНР", - Bihus.Info