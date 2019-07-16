ПОЛІТИКА НОВИНИКолишній заступник голови правління "ПриватБанку" Дмитро Дубілет заявив, що його запросили взяти участь у "крутих проєктах боротьби з корупцією", які організовують Офіс президента, СБУ й інші держоргани.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Колишній топменеджер "ПриватБанку" став експертом антикорупційних проєктів Офісу президента і СБУ
Дубілета-молодшого запрошено як експерта з інформаційних технологій
Фото:LB.ua
"Мене запросили взяти участь у декількох крутих проєктах боротьби з корупцією в Україні. Я в них беру участь як експерт з інформаційних технологій. Робота відбувається разом з Офісом президента, СБУ і низкою інших держорганів", - написав Дубілет у Facebook.
Додамо, що колишній юрист "Укрексімбанку" Юлія Мецгер, яка увійшла за квотою президента Зеленського у наглядову раду "ПриватБанку", виявилася подругою Олени Кравець зі студії 95 кварталу.
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