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Колишній топменеджер "ПриватБанку" став експертом антикорупційних проєктів Офісу президента і СБУ

Дубілета-молодшого запрошено як експерта з інформаційних технологій
Колишній заступник голови правління "ПриватБанку" Дмитро Дубілет заявив, що його запросили взяти участь у "крутих проєктах боротьби з корупцією", які організовують Офіс президента, СБУ й інші держоргани.
Колишній топменеджер "ПриватБанку" став експертом антикорупційних проєктів Офісу президента і СБУ Фото:LB.ua

"Мене запросили взяти участь у декількох крутих проєктах боротьби з корупцією в Україні. Я в них беру участь як експерт з інформаційних технологій. Робота відбувається разом з Офісом президента, СБУ і низкою інших держорганів", - написав Дубілет у Facebook.

Додамо, що колишній юрист "Укрексімбанку" Юлія Мецгер, яка увійшла за квотою президента Зеленського у наглядову раду "ПриватБанку", виявилася подругою Олени Кравець зі студії 95 кварталу.

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16 07 2019 12:42
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