Нам особливо важлива підтримка летальними системами озброєння і ППО – Сирський

Також необхідні безперебійні постачання ракет і боєприпасів.

Нині особливо важлива підтримка України летальними системами озброєння, сучасними комплексами протиповітряної оборони, стійким і безперебійним постачанням ракет та боєприпасів.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, коментуючи 75-й саміт НАТО у Вашингтоні.

Він озвучив пріоритетні складові підтримки від партнерів. Головком зазначив, що підписаний на саміті комплексний документ щодо підтримки нашої держави "Український компакт" - це "потужний колективний договір", який "став черговим елементом "мосту" України до НАТО, зокрема з точки зору військової та військово-технічної інтеграції".

США, Японія, Євросоюз і 21 країна НАТО, з якими наша держава уклала безпекові угоди, у Вашингтоні підписали договір Ukraine Compact.

Документ спрямований на "всеосяжне задоволення безпекових потреб України" і містить три ключові положення: підписанти зобов'язалися продовжувати надавати допомогу нашій країні у сфері безпеки, навчання військових, техніки та оборонної промисловості; також вони прискорять зусилля щодо розбудови ЗСУ; у разі повторної російської агресії після припинення нинішніх воєнних дій усі держави мають швидко зібратися на найвищому рівні та визначити відповідні наступні кроки, включно з наданням допомоги та застосуванням до росії економічних та інших санкцій.