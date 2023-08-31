Матеріали:
Теми:

Нам треба 160 винищувачів F-16 – Зеленський

31 серпня 2023, 17:34
Нам треба 160 винищувачів F-16 – Зеленський
Україна має домовленості щодо поставки близько 50 винищувачів F-16.

Проте для захисту неба потрібно порядка 160 цих літаків. 

Про це президент Володимир Зеленський розказав в інтерв'ю португальському телеканалу RTP

"Сьогодні у нас є домовленість щодо майбутніх 50-60 літаків.

Всього нам потрібно десь близько 160 винищувачів, щоб це був потужний повітряний флот, який би не давав росії домінувати в небі", - заявив Зеленський; 

Наразі саме головне, що цей процес розпочато, хоч і сталося це трішки пізніше, ніж він хотів, бо Україна хотіла закрити небо з перших днів війни, додав український президент. 

Зеленський підкреслив, що F-16 потрібні не для контрнаступу, а для захисту цивільного населення, для захисту зернового коридору.

Нагадаємо, що Румунія і Нідерланди погодили створення тренувального центру для пілотів F-16.
зеленськийF-16

Останні матеріали

Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина IІ – Brookings Institute
Політика
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина IІ – Brookings Institute
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 16:20
путін оголосив війну росії. Під ударом опинилися не вороги режиму, а його герої – Бруно Мачаеш
Політика
путін оголосив війну росії. Під ударом опинилися не вороги режиму, а його герої – Бруно Мачаеш
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 12:37
Момент українського Valley Forge. Хто поставив би проти Джорджа Вашигтона – програв би – Курт Волкер
Cуспільство
Момент українського Valley Forge. Хто поставив би проти Джорджа Вашигтона – програв би – Курт Волкер
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 09:47
Війна росії проти України. 5 наслідків застосування безпілотників – Мік Раян
Технології
Війна росії проти України. 5 наслідків застосування безпілотників – Мік Раян
Переклад iPress – 30 серпня 2023, 16:53
Пентагону слід визначитися. Дайте Україні самій керувати своїм контрнаступом – Джек Кін
Політика
Пентагону слід визначитися. Дайте Україні самій керувати своїм контрнаступом – Джек Кін
Переклад iPress – 30 серпня 2023, 08:46
Чи справді путін обдурив Європу? Сходження кремлівського правителя було встелене трупами – Neue Zurcher Zeitung
Політика
Чи справді путін обдурив Європу? Сходження кремлівського правителя було встелене трупами – Neue Zurcher Zeitung
Переклад iPress – 30 серпня 2023, 00:21
Роздуми про США. Добре, що українські командувачі не слухають суперрозумних американських стратегів – Том Купер
Політика
Роздуми про США. Добре, що українські командувачі не слухають суперрозумних американських стратегів – Том Купер
Переклад iPress – 29 серпня 2023, 12:52
Україні не потрібні диванні генерали. Адміністрація Байдена грає на руку росії – Ерік Едельман та Франклін Міллер
Політика
Україні не потрібні диванні генерали. Адміністрація Байдена грає на руку росії – Ерік Едельман та Франклін Міллер
Переклад iPress – 29 серпня 2023, 12:25
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється