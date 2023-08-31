Нам треба 160 винищувачів F-16 – Зеленський
Проте для захисту неба потрібно порядка 160 цих літаків.
Про це президент Володимир Зеленський розказав в інтерв'ю португальському телеканалу RTP.
"Сьогодні у нас є домовленість щодо майбутніх 50-60 літаків.
Всього нам потрібно десь близько 160 винищувачів, щоб це був потужний повітряний флот, який би не давав росії домінувати в небі", - заявив Зеленський;
Наразі саме головне, що цей процес розпочато, хоч і сталося це трішки пізніше, ніж він хотів, бо Україна хотіла закрити небо з перших днів війни, додав український президент.
Зеленський підкреслив, що F-16 потрібні не для контрнаступу, а для захисту цивільного населення, для захисту зернового коридору.Нагадаємо, що Румунія і Нідерланди погодили створення тренувального центру для пілотів F-16.