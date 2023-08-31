Нам треба 160 винищувачів F-16 – Зеленський

Україна має домовленості щодо поставки близько 50 винищувачів F-16.

Проте для захисту неба потрібно порядка 160 цих літаків.

Про це президент Володимир Зеленський розказав в інтерв'ю португальському телеканалу RTP.

"Сьогодні у нас є домовленість щодо майбутніх 50-60 літаків.

Всього нам потрібно десь близько 160 винищувачів, щоб це був потужний повітряний флот, який би не давав росії домінувати в небі", - заявив Зеленський;

Наразі саме головне, що цей процес розпочато, хоч і сталося це трішки пізніше, ніж він хотів, бо Україна хотіла закрити небо з перших днів війни, додав український президент.

Зеленський підкреслив, що F-16 потрібні не для контрнаступу, а для захисту цивільного населення, для захисту зернового коридору.