Молдова має намір придбати системи ППО

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив про наміри влади придбати системи протиповітряної оборони.

За словами Гросу, те, що Росія не визнає порушення повітряного простору Молдови, ще раз свідчить на користь необхідності зміцнювати обороноздатність країни.

"Ми ще раз зрозуміли, що маємо вкладати в наші системи оборони. Остання заява міністра оборони говорить про те, що Росія, на жаль, не поспішає визнавати цей факт. Нас це не дивує. Це тільки підкріплює наше рішення шукати можливості для того, щоб ми не тільки могли відслідковувати ракети і літальні апарати, які порушують наш повітряний простір, а й могли задіяти системи, що припиняють такі спроби", - сказав Гросу.

На запитання, скільки грошей потрібно Молдові на купівлю систем ППО, Гросу відповів, що оцінкою витрат мають займатися представники Міноборони.

"Я не можу назвати вам цифру. Військові мають провести необхідну оцінку і запропонувати рішення, яке, так, коштуватиме дорого", - підсумував він.

Раніше міністр оборони Анатолій Носатий розповів, що Москва досі не визнала, що три російські ракети порушили повітряний простір Молдови.

"Ми не отримали офіційного пояснення. Виходячи з обговорень із колегами з МВС, і бесід, які я провів із військовим аташе, російська сторона зайняла більш оборонну позицію і вимагає від нас більше деталей, замість того, щоб визнати те, що трапилося. Ми не отримали підтвердження того, що повітряний простір Молдови дійсно було порушено", - сказав Носатий.