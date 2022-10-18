ПОЛІТИКА НОВИНИУ Міністерстві закордонних справ запевнили, що наразі жодне посольство не повідомляло про наміри виїхати з України. Там попередили про можливі інформаційні вкиди.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Про наміри виїзду з України наразі не повідомляло жодне посольство - МЗС
Фото: УНН
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
"Ми постійно підтримуємо звʼязок із іноземними посольствами, які повернулися до України після 24 лютого. Наразі жодна установа — США, Великої Британії, Канади, ЄС та багато інших — не повідомляла про наміри виїхати за межі української території. Всі на місці", — підкреслив він.
За його словами, зараз поширюється багато неправдивих вкидів про нібито евакуацію іноземних посольств із України. Поширюють їх переважно російські джерела. Останній приклад — із посольством Сербії, яке виїхало ще в березні і не поверталося.
"Безпекова ситуація постійно змінюється, а обовʼязком кожної держави є турбота про своїх громадян за кордоном. Із інтенсифікацією росією ракетних обстрілів та атак дронами-камікадзе по цивільній інфраструктурі деякі країни поновили рекомендації для свої громадян виїхати за межі України. Аналогічно робить і Україна, коли йдеться про загрозу для українців за кордоном. Сприймаємо рекомендації Китаю та Єгипту саме як реагування на обстріли росією Києва 10 жовтня", — пояснив Ніколенко.
Він також зазначив, що росіяни обстрілами вже пошкодили дві дипломатичні установи в Києві. Тому в МЗС закликають іноземних дипломатів не нехтувати повітряними тривогами та перебувати в укриттях під час них.
Нагадаємо, що на початку жовтня посольство Японії у Києві відновило роботу.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 10 2022 15:57 МЕДІА
- ВІДЕО Під час зустрічі G7 Зеленський запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів
- ФОТО У Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ
- ФОТО Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн прибула до Києва та отримала табличку на Алеї сміливості
- Тотальна стратегічна поразка росії. Тільки так можна забезпечити безпеку в Європі та поза її межами - Ніколя Тензер
- Іран несе пряму відповідальність за вбивства українців – Подоляк
СТАТТІ