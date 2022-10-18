RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Про наміри виїзду з України наразі не повідомляло жодне посольство - МЗС

У Міністерстві закордонних справ запевнили, що наразі жодне посольство не повідомляло про наміри виїхати з України. Там попередили про можливі інформаційні вкиди.
Про наміри виїзду з України наразі не повідомляло жодне посольство - МЗС Фото: УНН
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
 
"Ми постійно підтримуємо звʼязок із іноземними посольствами, які повернулися до України після 24 лютого. Наразі жодна установа — США, Великої Британії, Канади, ЄС та багато інших — не повідомляла про наміри виїхати за межі української території. Всі на місці", — підкреслив він.
 
За його словами, зараз поширюється багато неправдивих вкидів про нібито евакуацію іноземних посольств із України. Поширюють їх переважно російські джерела. Останній приклад — із посольством Сербії, яке виїхало ще в березні і не поверталося.
 
"Безпекова ситуація постійно змінюється, а обовʼязком кожної держави є турбота про своїх громадян за кордоном. Із інтенсифікацією росією ракетних обстрілів та атак дронами-камікадзе по цивільній інфраструктурі деякі країни поновили рекомендації для свої громадян виїхати за межі України. Аналогічно робить і Україна, коли йдеться про загрозу для українців за кордоном. Сприймаємо рекомендації Китаю та Єгипту саме як реагування на обстріли росією Києва 10 жовтня", — пояснив Ніколенко.
 
Він також зазначив, що росіяни обстрілами вже пошкодили дві дипломатичні установи в Києві. Тому в МЗС закликають іноземних дипломатів не нехтувати повітряними тривогами та перебувати в укриттях під час них.
 
Нагадаємо, що на початку жовтня посольство Японії у Києві відновило роботу.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 10 2022 15:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Тотальна стратегічна поразка росії. Тільки так можна забезпечити безпеку в Європі та поза її межами - Ніколя Тензер

Тотальна стратегічна поразка росії. Тільки так можна забезпечити безпеку в Європі та поза її межами - Ніколя Тензер

Вдома і на полі бою на путіна чекають сім пасток, які він створив власноруч. Але система ще не рушиться

Вдома і на полі бою на путіна чекають сім пасток, які він створив власноруч. Але система ще не рушиться

Столипін, Савінков, петров з бошировим, вибух на Кримському мосту. росія сторіччями зводила кривавий мур для виправдання свого терору

Столипін, Савінков, петров з бошировим, вибух на Кримському мосту. росія сторіччями зводила кривавий мур для виправдання свого терору

путін опанував мистецтво жорстокості. Але це не допоможе йому виграти війну – генерал Мік Раян

путін опанував мистецтво жорстокості. Але це не допоможе йому виграти війну – генерал Мік Раян

Якщо путін застосує ядерну зброю в Україні, Вашингтон повинен відповісти військовою силою – ексміністр оборони США

Якщо путін застосує ядерну зброю в Україні, Вашингтон повинен відповісти військовою силою – ексміністр оборони США

Справжня мета ракетної відплати путіна: "Щоб усі боялись щоб не насміхались". Кремлівські пропагандони у черговому огляді Джулії Девіс

Справжня мета ракетної відплати путіна: "Щоб усі боялись щоб не насміхались". Кремлівські пропагандони у черговому огляді Джулії Девіс

росія погрожує ядерною зброєю для контролю над Заходом. А стримати її можуть військові удари по російський прикордонній території – експосадовець НАТО Едвард Хантер Крісті

росія погрожує ядерною зброєю для контролю над Заходом. А стримати її можуть військові удари по російський прикордонній території – експосадовець НАТО Едвард Хантер Крісті

Ймовірний заколот у росії - наслідок слабкості путіна. Але усунення путіна від влади для виживання росії недостатня умова – Лоуренс Фрідман

Ймовірний заколот у росії - наслідок слабкості путіна. Але усунення путіна від влади для виживання росії недостатня умова – Лоуренс Фрідман

"Україна переможе". Шеф естонської розвідки Мікк Марран ділиться міркуваннями про війну путіна

"Україна переможе". Шеф естонської розвідки Мікк Марран ділиться міркуваннями про війну путіна

Тривала агонія класичної дипломатії. Українські уроки реалізму для світових прихильників співпраці з росією – Ніколя Тензер

Тривала агонія класичної дипломатії. Українські уроки реалізму для світових прихильників співпраці з росією – Ніколя Тензер

путінському режиму загрожує доля Керченського мосту. Суровікін збирається відтворити звірства, якими він керував у Сирії - Еліот А. Коен

путінському режиму загрожує доля Керченського мосту. Суровікін збирається відтворити звірства, якими він керував у Сирії - Еліот А. Коен

Масований обстріл України. Після Кримського мосту путін приміряє на себе роль жертви

Масований обстріл України. Після Кримського мосту путін приміряє на себе роль жертви

Перемога України покращить світ. путін має піти, якщо хоче вижити – Тімоті Снайдер

Перемога України покращить світ. путін має піти, якщо хоче вижити – Тімоті Снайдер

путін повинен піти. Настав час для зміни режиму в росії – Джон Болтон

путін повинен піти. Настав час для зміни режиму в росії – Джон Болтон

путіна слід засудити до смертної кари за військові злочини в Україні. Погляд американського консерватора д-ра Майкла Рубіна

путіна слід засудити до смертної кари за військові злочини в Україні. Погляд американського консерватора д-ра Майкла Рубіна

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.