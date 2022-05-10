ПОЛІТИКА НОВИНИСьогодні, 5 жовтня, у Києві відновить свою роботу посольство Японії в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Посольство Японії у Києві відновило роботу
Фото: president.gov.ua
Про це повідомляє УНН з посиланням на Kyodo.
"Уряд Японії оголосив, що в середу відкриє своє посольство у Києві, яке було зачинене сім місяців через російське вторгнення до України", - йдеться в повідомленні.
В березні персонал посольства спочатку було переведено до тимчасового офісу у Львові, а згодом - передислоковано за межі України.
"Повернувши посольство, Японія прагне покращити координацію з іншими державами Великої сімки у сфері відбудови України. Шість інших держав G7 вже поновили роботу своїх посольств в Україні", - пише Kyodo.
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05 10 2022 09:34 МЕДІА
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