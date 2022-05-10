Посольство Японії у Києві відновило роботу

Сьогодні, 5 жовтня, у Києві відновить свою роботу посольство Японії в Україні.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Kyodo.

"Уряд Японії оголосив, що в середу відкриє своє посольство у Києві, яке було зачинене сім місяців через російське вторгнення до України", - йдеться в повідомленні.

В березні персонал посольства спочатку було переведено до тимчасового офісу у Львові, а згодом - передислоковано за межі України.

"Повернувши посольство, Японія прагне покращити координацію з іншими державами Великої сімки у сфері відбудови України. Шість інших держав G7 вже поновили роботу своїх посольств в Україні", - пише Kyodo.