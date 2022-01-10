Японія ініціюватиме нові санкції країн G7 проти росії

Японія планує запропонувати країнам G7 запровадити жорсткіші санкції проти росії та очолить обговорення відновлення України.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида, повідомляє Japan Today .

За словами прем'єра, Японія також співпрацюватиме з іншими країнами "Великої сімки" та ширшою міжнародною спільнотою у подальшій підтримці України.

Кишида також зазначив, що МЗС Японії вивчає, коли воно зможе знову відкрити своє посольство у Києві, що, за його словами, важливо для тісних контактів між Японією та Україною.

Нагадаємо, що Японія надала Україні близько десятка безпілотників із камерами спостереження. Токіо також поставила кілька фургонів для перевезення особового складу та продовольства.

Раніше повідомлялось, що країни Європейського Союзу на тлі незаконної анексії українських територій наблизилися до погодження восьмого пакета санкцій проти росії.