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ЄС налаштований на посилення протидії Росії та готує восьмий пакет санкцій

Країни Європейського Союзу на тлі незаконної анексії українських територій наблизилися до погодження восьмого пакета санкцій проти росії.
ЄС налаштований на посилення протидії Росії та готує восьмий пакет санкцій Фото: afp.com
Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатів ЄС.
 
Єврокомісія вже рекомендувала ЄС запровадити більше обмежень на торгівлю з росією, а також перейти до встановлення граничного рівня цін на морські постачання російської нафти до третіх країн, переважно застрахованих європейськими компаніями.
 
Відтак сьогодні країни-члени ЄС обговорили цю пропозицію та, за словами джерел видання, сподіваються на остаточне рішення вже наступного тижня.
 
"Готовність йти вперед висока, ми хочемо бути готовими якнайшвидше через все, що відбувається", — сказав один із високопоставлених дипломатів ЄС.
 
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За даними джерел, до санкцій увійдуть контрольована кремлем алмазодобувна компанія "Алроса", а також глава Російської православної церкви патріарх кирило.
 
У ЄС розглядають також заборону на імпорт сталі та виробів зі сталі, паперу та деревини, а також розглядається заборона на експорт до росії більш технологічного обладнання та послуг.
 
Reuters додає, що зараз Угорщина виступає найзапеклішим критиком санкцій проти росії.
 
Нагадаємо, Європейський Союз заявив, що ніколи не визнає незаконну анексію територій України та надаватиме країні підтримку доти, доки це буде потрібно.
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30 09 2022 21:57
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