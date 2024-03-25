Напад на російський концертний зал загрожує іміджу путіна – The Wall Street Journal

На початку місяця російський диктатор путін проігнорував американські попередження про те, що в росії готується терористична атака.

Проте він закликав керівників спецслужб зосередитися на викритті українських шпигунів, але в п'ятницю бойовики "Ісламської держави" вчинили теракт і вбили в концертному залі під москвою понад 130 людей.

Про це пише The Wall Street Journal.

Під час того, як в росії проходив день жалоби, кривавий напад на "Крокус Сіті Хол" загрожував підірвати "культивований імідж" путіна, як сильної людини, а також поставив під сумнів здатність країни, яку він створив, виконати свою обіцянку, а саме гарантувати безпеку народу рф.

"Це виклик, який постає в той час, коли росія веде дорогу війну на виснаження проти сусідньої України і намагається перешкодити українським військам завдавати ударів по цілях в глибині російської території. Нещодавно Києву вдалося завдати низки ударів по нафтопереробних заводах по всій росії, перервавши виробництво", - пишуть журналісти.

путін також намагався пов'язати напад з Україною, відповідальність за який взяла на себе "Ісламська держава".

Разом з тим офіційні особи в Києві побоюються, що диктатор використає такий теракт як виправдання для того, щоб відправити ще більшу кількість людей і грошей на війну в Україні.

"Це сприймається як провал путіна - він прийшов з обіцянками миру і стабільності, і де цей мир і стабільність зараз? Якщо це дійсно Ісламська держава, то вся ваша зовнішня політика нічого не варта - саме тому вони так наполегливо намагаються покласти провину на Україну", - заявив колишній спічрайтер путіна Аббас Галлямов.

Але дехто з інших російських високопосадовців відкидає відповідальність "Ісламської держави" за напад та відкрито погрожує Києву відплатою. Своєю чергою в Україні та західних урядах відкинули російські припущення про її роль в цій атаці.

Більше того, навіть на російському телебаченні деякі експерти поставили під сумнів варіант про причетність України, вони поставили незручні питання про те, що російські спецслужби, які успішно придушували протести проти війни, понад годину не реагували на атаку в "Крокусі".

"Не дуже зрозуміло, що Україна може отримати від цього теракту. Нам потрібно переосмислити тему безпеки. Пріоритетом правоохоронних органів були в основному громадські діячі, які критикують... Тероризм був визначений як критика російської влади і російської політики", - сказав політолог Михайло Виноградов в ефірі російського телеканалу РБК.

Виданян пише, попри те, що Україна запускала свої безпілотники для завдання ударів по нафтопереробних заводах, військових аеродромах та інших цілях в рф у відповідь на ракетний терор москви проти українських міст, "жодна з цих українських атак не призвели до масових жертв серед мирного населення".

Нагадаємо, що ввечері п’ятниці під москвою стрілянина і вибухи в ТРЦ: є загиблі та масштабна пожежа.