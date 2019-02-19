Напад у Марселі: двоє людей з ножовими пораненнями, нападника застрелено
Напад стався у вівторок пообіді, повідомляє BFM TV із посиланням на джерело в поліції.
Невідомий посеред вулиці поранив ножем двох людей. З собою у нього також був пістолет.
Коли на місце прибули правоохоронці, зловмисник витягнув зброю і відкрив вогонь. Поліція була змушена стріляти у відповідь. Нападника застрелили.
Під час стрілянини поранення осколком у ногу отримала третя людина. Про загрозу життю двох інших постраждалих нічого не відомо. Один із потерпілих у важкому стані.
За словами джерела, особу нападника наразі не встановили. Не відомий і його мотив. Марсельська прокуратура почала розслідування.
Нагадаємо, що на острові Корсика, що належить Франції, чоловік відкрив вогонь по перехожих. Унаслідок стрілянини одна людина загинула, ще 6 дістали поранення.
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