Напад у Марселі: двоє людей з ножовими пораненнями, нападника застрелено

Один із потерпілих у важкому стані

У центрі Марселя невідомий поранив ножем двох перехожих – нападника ліквідувала поліція.

Напад стався у вівторок пообіді, повідомляє BFM TV із посиланням на джерело в поліції.

Невідомий посеред вулиці поранив ножем двох людей. З собою у нього також був пістолет.

Коли на місце прибули правоохоронці, зловмисник витягнув зброю і відкрив вогонь. Поліція була змушена стріляти у відповідь. Нападника застрелили.

Під час стрілянини поранення осколком у ногу отримала третя людина. Про загрозу життю двох інших постраждалих нічого не відомо. Один із потерпілих у важкому стані.

За словами джерела, особу нападника наразі не встановили. Не відомий і його мотив. Марсельська прокуратура почала розслідування.