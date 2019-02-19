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Напад у Марселі: двоє людей з ножовими пораненнями, нападника застрелено

Один із потерпілих у важкому стані
У центрі Марселя невідомий поранив ножем двох перехожих – нападника ліквідувала поліція.
Напад у Марселі: двоє людей з ножовими пораненнями, нападника застрелено Фото: google.com

Напад стався у вівторок пообіді, повідомляє BFM TV із посиланням на джерело в поліції.

Невідомий посеред вулиці поранив ножем двох людей. З собою у нього також був пістолет.

Коли на місце прибули правоохоронці, зловмисник витягнув зброю і відкрив вогонь. Поліція була змушена стріляти у відповідь. Нападника застрелили.

Під час стрілянини поранення осколком у ногу отримала третя людина. Про загрозу життю двох інших постраждалих нічого не відомо. Один із потерпілих у важкому стані.

За словами джерела, особу нападника наразі не встановили. Не відомий і його мотив. Марсельська прокуратура почала розслідування.

Нагадаємо, що на острові Корсика, що належить Франції, чоловік відкрив вогонь по перехожих. Унаслідок стрілянини одна людина загинула, ще 6 дістали поранення.

 

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19 02 2019 21:22
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