Нападник в Луцьку заявив про ще одну закладену в людному місці вибухівку У нападника є гранати і міна

У Луцьку, де чоловік узяв в заручники пасажирів автобуса, може бути схована ще одна вибухівка в людному місці. У чоловіка багато зброї.

volynua.com

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію