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Нападник в Луцьку заявив про ще одну закладену в людному місці вибухівку

У нападника є гранати і міна
У Луцьку, де чоловік узяв в заручники пасажирів автобуса, може бути схована ще одна вибухівка в людному місці. У чоловіка багато зброї.
Нападник в Луцьку заявив про ще одну закладену в людному місці вибухівку volynua.com

Про це повідомляє прес-служба Департаменту карного розшуку на своєму Telegram-каналі, передає РБК - Україна.

У нападника є гранати і міна.

"Свої вимоги він опублікує в соцмережах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у центрі Луцька чоловік захопив автобус із заручниками. При собі невідомий має вибухівку та зброю.

 
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21 07 2020 14:00
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