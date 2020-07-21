CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Луцьку, де чоловік узяв в заручники пасажирів автобуса, може бути схована ще одна вибухівка в людному місці. У чоловіка багато зброї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нападник в Луцьку заявив про ще одну закладену в людному місці вибухівку
У нападника є гранати і міна
volynua.com
Про це повідомляє прес-служба Департаменту карного розшуку на своєму Telegram-каналі, передає РБК - Україна.
У нападника є гранати і міна.
"Свої вимоги він опублікує в соцмережах", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у центрі Луцька чоловік захопив автобус із заручниками. При собі невідомий має вибухівку та зброю.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 07 2020 14:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Захоплення заручників у Луцьку: що відомо
- ВІДЕО Карантин у Києві: "плавець із Гідропарку" похвалився закритою справою
- ВІДЕО У Луцьку невідомий захопив автобус із заручниками
No articles