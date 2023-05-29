Наразі немає проєкту мирної угоди з Азербайджаном – прем'єр Вірменії

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що наразі немає узгодженого проєкту угоди про мир з Азербайджаном, який можна було б підписати.

Таку заяву він зробив, коментуючи можливість підписання мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном вже 1 червня.

Про це пише News.am.

"Вірменська сторона поки що не отримала коментарів Азербайджану щодо своїх мирних пропозицій, які він передав до зустрічі у Вашингтоні", заявив Пашинян.

І додав, що четверту редакцію ми передали, на цей момент коментарів до неї поки що не отримали. Отже, на цей момент можу сказати, що немає узгодженого проєкту, який можна було б підписати.

Днями стало відомо, що Азербайджан і Вірменія можуть підписати мирне врегулювання конфлікту навколо території Нагірного Карабаху.