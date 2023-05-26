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ПОЛІТИКА

Азербайджан і Вірменія можуть підписати мирне врегулювання конфлікту навколо території Нагірного Карабаху

26 травня 2023, 15:43
Азербайджан і Вірменія можуть підписати мирне врегулювання конфлікту навколо території Нагірного Карабаху
Війна за Карабах триває вже понад 30 років.

Посол Азербайджану у Франції Лейла Абдуллаєва вважає, що в червні Азербайджан і Вірменія можуть підписати мирну угоду. Вірменський та азербайджанський лідери зустрінуться за посередництва Франції та Німеччини.

Про це заявила посол Азербайджану у Франції Лейла Абдуллаєва, повідомляє Reuters.

"Ми сподіваємося, що 1 червня в Кишиневі нарешті буде підписано мирний договір... Це історичний момент і імпульс, який не можна пропустити", - сказала вона.

Очікується, що у саміті у Молдові візьмуть участь до 47 глав держав, урядів та установ ЄС.

До того ж ,в кулуарах прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв мають провести переговори на високому рівні з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Війна за Карабах триває вже понад 30 років. При розпаді СРСР цю територію у складі Азербайджанської РСР населяли переважно вірмени. У 1991 році регіон за підтримки Вірменії проголосив "незалежність" та назвався Нагірно-Карабаською республікою.

Після 2020 року Азербайджан та Вірменія проводили мирні перемовини за посередництва росії, але безрезультатно. Вірменія також постійно звинувачувала російських миротворців у невиконанні своїх обовʼязків, а Азербайджан тиснув на Вірменію з метою виконання домовленостей, зокрема обстрілюючи прикордонні регіони. Після російського вторгнення в Україну у врегулювання конфлікту в Карабасі включився Європейський Союз, зокрема Франція. За посередництва ЄС Вірменія та Азербайджан максимально наблизилися до мирної угоди. 

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан домовилися про взаємне визнання територій.

війнаВірменіяАзербайджан

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