Азербайджан і Вірменія можуть підписати мирне врегулювання конфлікту навколо території Нагірного Карабаху
Посол Азербайджану у Франції Лейла Абдуллаєва вважає, що в червні Азербайджан і Вірменія можуть підписати мирну угоду. Вірменський та азербайджанський лідери зустрінуться за посередництва Франції та Німеччини.
Про це заявила посол Азербайджану у Франції Лейла Абдуллаєва, повідомляє Reuters.
"Ми сподіваємося, що 1 червня в Кишиневі нарешті буде підписано мирний договір... Це історичний момент і імпульс, який не можна пропустити", - сказала вона.
Очікується, що у саміті у Молдові візьмуть участь до 47 глав держав, урядів та установ ЄС.
До того ж ,в кулуарах прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв мають провести переговори на високому рівні з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Війна за Карабах триває вже понад 30 років. При розпаді СРСР цю територію у складі Азербайджанської РСР населяли переважно вірмени. У 1991 році регіон за підтримки Вірменії проголосив "незалежність" та назвався Нагірно-Карабаською республікою.
Після 2020 року Азербайджан та Вірменія проводили мирні перемовини за посередництва росії, але безрезультатно. Вірменія також постійно звинувачувала російських миротворців у невиконанні своїх обовʼязків, а Азербайджан тиснув на Вірменію з метою виконання домовленостей, зокрема обстрілюючи прикордонні регіони. Після російського вторгнення в Україну у врегулювання конфлікту в Карабасі включився Європейський Союз, зокрема Франція. За посередництва ЄС Вірменія та Азербайджан максимально наблизилися до мирної угоди.
Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан домовилися про взаємне визнання територій.