Вірменія і Азербайджан домовилися про взаємне визнання територій
На засіданні були присутні президент Азербайджану Ільхам Алієв і президент росії владімір путін.
Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на засіданні ради ЄАЕС, передає "Новая газета".
Пашинян заявив, що Вірменія готова розблокувати усі транспортні та економічні коридори, відкрити регіональні комунікації з Азербайджаном.
Алієв зі свого боку додав, що є можливість виходу на мирну угоду Баку та Єревана, тим більше з огляду на те, що Вірменія визнала Карабах частиною Азербайджану.
Він підкреслив, що Азербайджан не має територіальних претензій до Вірменії.
Наразі не уточнюється, в яких межах країни визнали одна одну.
Днями Вірменія заявила про готовність визнати Карабах частиною Азербайджану.