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Вірменія і Азербайджан домовилися про взаємне визнання територій

25 травня 2023, 20:56
Вірменія і Азербайджан домовилися про взаємне визнання територій
Уряди двох країні домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності одна одної.

На засіданні були присутні президент Азербайджану Ільхам Алієв і президент росії владімір путін.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на засіданні ради ЄАЕС, передає "Новая газета".

Пашинян заявив, що Вірменія готова розблокувати усі транспортні та економічні коридори, відкрити регіональні комунікації з Азербайджаном.

Алієв зі свого боку додав, що є можливість виходу на мирну угоду Баку та Єревана, тим більше з огляду на те, що Вірменія визнала Карабах частиною Азербайджану.

Він підкреслив, що Азербайджан не має територіальних претензій до Вірменії.

Наразі не уточнюється, в яких межах країни визнали одна одну.

Днями Вірменія заявила про готовність визнати Карабах частиною Азербайджану.

ВірменіяАзербайджан

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