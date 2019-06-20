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Нардеп Гончаренко вирішив балотуватися за мажоритаркою

"Я йду в Раду від Подольська, Балти, Кодими, Саврані, Окон і я сподіваюся на вашу підтримку"
Заступник голови фракції БПП у парламенті Олексій Гончаренко заявив про намір балотуватися в Раду за мажоритарним округом в Одеській області.
Нардеп Гончаренко вирішив балотуватися за мажоритаркою Фото: з відкритих джерел

"Я йду в Раду від Подольська, Балти, Кодими, Саврані, Окон і я сподіваюся на вашу підтримку", - заявив   Гончаренко написав у Facebook.

Гончаренко зазначив, що протягом двох років він приїжджає регулярно на округ і працює "з людьми і для людей". Він відзвітував про виконану роботу і додав, "що цього мало і потрібно ще більше".

Нагадаємо, що Пашинський балотуватиметься до Верховної Ради за мажоритаркою.

 

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20 06 2019 21:40
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