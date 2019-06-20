CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗаступник голови фракції БПП у парламенті Олексій Гончаренко заявив про намір балотуватися в Раду за мажоритарним округом в Одеській області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нардеп Гончаренко вирішив балотуватися за мажоритаркою
"Я йду в Раду від Подольська, Балти, Кодими, Саврані, Окон і я сподіваюся на вашу підтримку"
Фото: з відкритих джерел
"Я йду в Раду від Подольська, Балти, Кодими, Саврані, Окон і я сподіваюся на вашу підтримку", - заявив Гончаренко написав у Facebook.
Гончаренко зазначив, що протягом двох років він приїжджає регулярно на округ і працює "з людьми і для людей". Він відзвітував про виконану роботу і додав, "що цього мало і потрібно ще більше".
Нагадаємо, що Пашинський балотуватиметься до Верховної Ради за мажоритаркою.
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20 06 2019 21:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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