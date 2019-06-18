Пашинський балотуватиметься за мажоритаркою
Підозрюваний у корупції нардеп Борислав Розенблат балотуватиметься в тому самому окрузі №62 в Житомирі, де виграв вибори в 2014 році, повідомляє прес-служба ЦВК.
Депутат Верховної Ради Сергій Каплін, який наприкінці травня вийшов з фракції Блоку Петра Порошенка, і колишній мер Полтави Олександр Мамай конкуруватимуть на Полтавському окрузі №144.
Колишня прес-секретар Віктора Ющенка Ірина Ванникова балотується в окрузі №196 з центром в Корсуні-Шевченківському.
У Києві на Троєщині знову балотується Андрій Іллєнко з ВО "Свобода", водночас його брат Пилип Іллєнко йде на вибори за списком цієї політсили.
Також серед зареєстрованих кандидатів у депутати Ради кілька депутатів від партії "Самопоміч", зокрема, наприклад, мер Глухова Мішель Терещенко.
Так, сьогодні ЦВК зареєструвала 122 кандидати у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, зокрема тих, що балотуються як самовисуванці - 97, висунутих політичними партіями - 25.
Отже, загалом станом на 18 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 583 кандидати в народні депутати України, зокрема 511 тих, що балотуються як самовисуванці, і 72 - висунутих політичними партіями.
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