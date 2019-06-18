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Пашинський балотуватиметься за мажоритаркою

Підозрюваний у корупції нардеп Борислав Розенблат балотуватиметься в тому самому окрузі №62 в Житомирі
Заступник керівника фракції НФ, голова профільного комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський на виборах у Раду балотуватиметься в окрузі №64, де в 2014 році виграв Володимир Арешонков (БПП) і де він намагається переобратися і зараз.
Пашинський балотуватиметься за мажоритаркою

Підозрюваний у корупції нардеп Борислав Розенблат балотуватиметься в тому самому окрузі №62 в Житомирі, де виграв вибори в 2014 році, повідомляє прес-служба ЦВК.

Депутат Верховної Ради Сергій Каплін, який наприкінці травня вийшов з фракції Блоку Петра Порошенка, і колишній мер Полтави Олександр Мамай конкуруватимуть на Полтавському окрузі №144.

Колишня прес-секретар Віктора Ющенка Ірина Ванникова балотується в окрузі №196 з центром в Корсуні-Шевченківському.

У Києві на Троєщині знову балотується Андрій Іллєнко з ВО "Свобода", водночас його брат Пилип Іллєнко йде на вибори за списком цієї політсили.

Також серед зареєстрованих кандидатів у депутати Ради кілька депутатів від партії "Самопоміч", зокрема, наприклад, мер Глухова Мішель Терещенко.

Так, сьогодні ЦВК зареєструвала 122 кандидати у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, зокрема тих, що балотуються як самовисуванці - 97, висунутих політичними партіями - 25.

Отже, загалом станом на 18 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 583 кандидати в народні депутати України, зокрема 511 тих, що балотуються як самовисуванці, і 72 - висунутих політичними партіями.

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18 06 2019 22:43
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