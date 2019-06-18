ПОЛІТИКА НОВИНИЗ цих 122 претендентів 97 йтимуть на вибори до Верховної Ради самовисуванцями, а 25 – від політичних партій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Понад 600 кандидатів у Раду зареєструвались у ЦВК
Центральна виборча комісія у вівторок зареєструвала ще 122 кандидати у народні депутати України.
Фото: electioninfo.org.ua
Загалом на одномандатних виборчих округах станом на 18 червня ЦВК зареєструвала вже 583 кандидати. Список партій зареєстрований лише один – партії Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" - 164 кандидати, повідомили у прес-службі ЦВК, йдеться в "УП".
Нагадаємо, напередодні тендерний комітет Центрвиборчкому ухвалив рішення щодо закупівель для підготовки та проведення позачергових парламентських виборів.
Додамо, 67% опитаних вважають, що новобраний парламент буде більш ефективним аніж попередній.
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18 06 2019 19:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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