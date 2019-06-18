Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Понад 600 кандидатів у Раду зареєструвались у ЦВК

Центральна виборча комісія у вівторок зареєструвала ще 122 кандидати у народні депутати України.
З цих 122 претендентів 97 йтимуть на вибори до Верховної Ради самовисуванцями, а 25 – від політичних партій.
Понад 600 кандидатів у Раду зареєструвались у ЦВК Фото: electioninfo.org.ua

Загалом на одномандатних виборчих округах станом на 18 червня ЦВК зареєструвала вже 583 кандидати. Список партій зареєстрований лише один – партії Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" - 164 кандидати, повідомили у прес-службі ЦВК, йдеться в "УП".

Нагадаємо, напередодні тендерний комітет Центрвиборчкому ухвалив рішення щодо закупівель для підготовки та проведення позачергових парламентських виборів.

Додамо, 67% опитаних вважають, що новобраний парламент буде більш ефективним аніж попередній.

Читайте також: Разумков: “Слуга народу” вирішить з ким об’єднуватись у Раді після виборів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 06 2019 19:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.