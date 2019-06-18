Понад 600 кандидатів у Раду зареєструвались у ЦВК Центральна виборча комісія у вівторок зареєструвала ще 122 кандидати у народні депутати України.

З цих 122 претендентів 97 йтимуть на вибори до Верховної Ради самовисуванцями, а 25 – від політичних партій.

Фото: electioninfo.org.ua

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