Разумков: “Слуга народу” вирішить з ким об’єднуватись у Раді після виборів

Відповідаючи на запитання щодо кандидатури прем'єр-міністра, Разумков зазначив що на сьогодні говорити про посади прем'єр-міністра не дуже розумно, тому що прем'єр-міністра висуває коаліція.

"Я б хотів побачити за кого проголосує українське суспільство, і з ким з них нам буде по дорозі, в першу чергу, з принципових позицій, за програмними цілями... Якщо ми говоримо, чи будемо ми об'єднуватися з партіями, у яких уже були народні депутати, теоретично напевно так, але давайте дочекаємося, за кого проголосують українські виборці", - сказав голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, повідомляє "Укрінформ".

"Сьогодні ми не до кінця розуміємо, якою буде коаліція у Верховній Раді. Виходячи з того, кого туди делегує суспільство, з ким нам буде по дорозі, з ким у нас будуть збігатися бачення і цілі - виходячи з цього ми будемо розуміти, хто на які позиції претендуватиме", - сказав він.

Разумков також повторив, що поки що не варто "ділити шкуру невбитого ведмедя".

Раніше лідер парламентських перегонів, президентська партія "Слуга народу" представила кроки, за допомогою яких планує "знищити системну корупцію".

Нагадаємо, 67% опитаних вважають, що новобраний парламент буде більш ефективним аніж попередній.

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