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Зеленський закликає політиків ЄС, які агітують зняти санкції проти Росії, відвідати Донбас

Президент України Володимир Зеленський назвав міжнародні санкції проти Російської Федерації єдиним безкровним шляхом повернення миру, а прихильників скасування санкцій закликав побувати на Донбасі
Про це він заявив під час спільної з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель пресконференції у Берліні.
Зеленський закликає політиків ЄС, які агітують зняти санкції проти Росії, відвідати Донбас Володимир Зеленський

“Ми не починали цю війну, але ми мріємо і боремося за її завершення щодня. Ми не хочемо, щоб від санкцій страждали наші європейські партнери, які вирішили стати поруч з нами, щоб відновити право та справедливість у Європі. Але це єдиний безкровний шлях відновлення миру на континенті й він має бути пройдений до самого кінця”, - зазначив Зеленський, деться в "Укрінформ".

У цьому контексті він додав, що йому відомі заклики окремих політиків та представників великого бізнесу Німеччини щодо необхідності скасування санкцій і відновлення ділової активності з Росією.

“Тих, хто агітує за зняття санкцій, закликаю побувати на Донбасі і пересвідчитися, скільки лиха принесла українським людям ця війна. Подивіться на Крим, який з туристичного краю та природної перлини перетворився на реальний військовий табір”, - наголосив глава Української держави.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що він впевнений у тому, що Україна укладе новий контракт про транзит російського газу до ЄС через газотранспортну систему України, що почне діяти з 2020 року.

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18 06 2019 16:36
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