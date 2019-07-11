Пашинського не доставили до суду через "загрози з боку російських спецслужб"
Однак суддя Сергій Дячук повідомив, що Пашинського не буде, тому що у ДБР з'явилася інформація про можливу загрозу для його життя, пише агентство "Українські новини", передає LB.ua.
"Нас інформує ДБР, що сторона звинувачення вважає неможливим доставити підозрюваного Пашинського в приміщення Святошинського районного суду Києва для допиту останнього як свідка у зв'язку з тим, що життю і здоров'ю Пашинського загрожує небезпека, а тому переміщення підозрюваного є небезпечним", - оголосив суддя позицію ДБР.
Джерело видання в ДБР повідомило, що правоохоронці отримали оперативну інформацію, в тому числі завдяки пристроям для прослуховування, про ймовірну загрозу життю і здоров'ю Пашинського "з боку російських спецслужб". У зв'язку з цим було прийнято рішення поки що не перевозити ексдепутата з ізолятора на судове засідання.
Суддя Дячук зазначив, що допит Пашинського по відеозв'язку в четвер також неможливий, тому що необхідне обладнання поламалося.
У зв'язку зі сформованою ситуацією допит ексдепутата перенесли на 21 листопада - День гідності і свободи.
Суд також підкреслив, що стадія допиту свідків наближається до завершення.
Нагадаємо, що Адвокат Сергія Пашинського Андрій Федур заявив, що його підзахисний не має ніякого статусу в кримінальних процесах, про які говорив генпрокурор Руслан Рябошапка.
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