Пашинського не доставили до суду через "загрози з боку російських спецслужб"

У четвер у Святошинському районному суді Києва повинен був відбутися допит колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського як свідка у справі про вбивство активістів Євромайдану.

Однак суддя Сергій Дячук повідомив, що Пашинського не буде, тому що у ДБР з'явилася інформація про можливу загрозу для його життя, пише агентство "Українські новини", передає LB.ua.

"Нас інформує ДБР, що сторона звинувачення вважає неможливим доставити підозрюваного Пашинського в приміщення Святошинського районного суду Києва для допиту останнього як свідка у зв'язку з тим, що життю і здоров'ю Пашинського загрожує небезпека, а тому переміщення підозрюваного є небезпечним", - оголосив суддя позицію ДБР.

Джерело видання в ДБР повідомило, що правоохоронці отримали оперативну інформацію, в тому числі завдяки пристроям для прослуховування, про ймовірну загрозу життю і здоров'ю Пашинського "з боку російських спецслужб". У зв'язку з цим було прийнято рішення поки що не перевозити ексдепутата з ізолятора на судове засідання.

Суддя Дячук зазначив, що допит Пашинського по відеозв'язку в четвер також неможливий, тому що необхідне обладнання поламалося.

У зв'язку зі сформованою ситуацією допит ексдепутата перенесли на 21 листопада - День гідності і свободи.

Суд також підкреслив, що стадія допиту свідків наближається до завершення.

Нагадаємо, що Адвокат Сергія Пашинського Андрій Федур заявив, що його підзахисний не має ніякого статусу в кримінальних процесах, про які говорив генпрокурор Руслан Рябошапка.