Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Пашинського не доставили до суду через "загрози з боку російських спецслужб"

ДБР заявило, що життю і здоров'ю ексдепутата загрожує небезпека
У четвер у Святошинському районному суді Києва повинен був відбутися допит колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського як свідка у справі про вбивство активістів Євромайдану.
Пашинського не доставили до суду через "загрози з боку російських спецслужб" Фото: з вільних джерел

Однак суддя Сергій Дячук повідомив, що Пашинського не буде, тому що у ДБР з'явилася інформація про можливу загрозу для його життя, пише агентство "Українські новини", передає LB.ua.

"Нас інформує ДБР, що сторона звинувачення вважає неможливим доставити підозрюваного Пашинського в приміщення Святошинського районного суду Києва для допиту останнього як свідка у зв'язку з тим, що життю і здоров'ю Пашинського загрожує небезпека, а тому переміщення підозрюваного є небезпечним", - оголосив суддя позицію ДБР.

Джерело видання в ДБР повідомило, що правоохоронці отримали оперативну інформацію, в тому числі завдяки пристроям для прослуховування, про ймовірну загрозу життю і здоров'ю Пашинського "з боку російських спецслужб". У зв'язку з цим було прийнято рішення поки що не перевозити ексдепутата з ізолятора на судове засідання.

Суддя Дячук зазначив, що допит Пашинського по відеозв'язку в четвер також неможливий, тому що необхідне обладнання поламалося.

У зв'язку зі сформованою ситуацією допит ексдепутата перенесли на 21 листопада - День гідності і свободи.

Суд також підкреслив, що стадія допиту свідків наближається до завершення.

Нагадаємо, що Адвокат Сергія Пашинського Андрій Федур заявив, що його підзахисний не має ніякого статусу в кримінальних процесах, про які говорив генпрокурор Руслан Рябошапка.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 11 2019 15:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.