У справі розстрілів на Майдані допитують ексдепутата Пашинського

Суд у справі про розстріли на вул. Інститутській у Києві під час подій Революції Гідності допитує колишнього народного депутата Верховної Ради України Сергія Пашинського, який утримується в ізоляторі тимчасового тримання.

Зокрема Пашинський заявив, що не знає скільки сотень Майдану було сформовано, оскільки не входив в раду Майдану, повідомляє "Громадське" із зали суду.

"Майдан не можна розглядати як військову чи парамілітарну структуру. Це спротив людей проти Януковича.

Партії на Майдані здійснювали фінансування обладнання сцени. "Свобода", партія Кличка і "Батьківщина" здійснювали це фінансування", - заявив ексдепутат.

Крім того, Пашинський розповів подробиці щодо захоплення Жовтневого палацу.

"Його ніхто не захоплював, домовились з адміністрацією. 18 лютого я разом із протестувальниками прийшов до Маріїнського парку. Ми розуміли, що перемогти Януковича силою ми не можемо", - заявив він.

Також на запитання адвоката ексберкутівців Степана Решка, Пашинський наголосив, що не бачив, щоб хтось кидав "коктейлі Молотова" у правоохоронців.

Пашинський також стверджує, що особисто не контактував із керівництвом МВС та СБУ.

Нагадаємо, що Пашинського не доставили до суду через "загрози з боку російських спецслужб"