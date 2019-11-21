Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У справі розстрілів на Майдані допитують ексдепутата Пашинського

Пашинський розповів подробиці щодо захоплення Жовтневого палацу
Суд у справі про розстріли на вул. Інститутській у Києві під час подій Революції Гідності допитує колишнього народного депутата Верховної Ради України Сергія Пашинського, який утримується в ізоляторі тимчасового тримання.
У справі розстрілів на Майдані допитують ексдепутата Пашинського

Зокрема Пашинський заявив, що не знає скільки сотень Майдану було сформовано, оскільки не входив в раду Майдану, повідомляє "Громадське" із зали суду. 

"Майдан не можна розглядати як військову чи парамілітарну структуру. Це спротив людей проти Януковича.

Партії на Майдані здійснювали фінансування обладнання сцени. "Свобода", партія Кличка і "Батьківщина" здійснювали це фінансування", - заявив ексдепутат.

Крім того, Пашинський розповів подробиці щодо захоплення Жовтневого палацу.

"Його ніхто не захоплював, домовились з адміністрацією. 18 лютого я разом із протестувальниками прийшов до Маріїнського парку. Ми розуміли, що перемогти Януковича силою ми не можемо", - заявив він.

Також на запитання адвоката ексберкутівців Степана Решка, Пашинський наголосив, що не бачив, щоб хтось кидав "коктейлі Молотова" у правоохоронців.

Пашинський також стверджує, що особисто не контактував із керівництвом МВС та СБУ.

Нагадаємо, що Пашинського не доставили до суду через "загрози з боку російських спецслужб"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 11 2019 13:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.