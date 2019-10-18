Адвокат заперечує наявність нових справ проти Пашинського
"Рябошапка вчора заявив, що є якісь три кримінальні провадження, які можуть стосуватися Пашинського. А що означає стосуватися? Який його статус у кримінальних процесах? А ніякого статусу в цих кримінальних провадженнях Пашинський не має. Жоден прокурор нам не повідомляв про якесь своє бажання провести з Пашинським ті чи інші слідчі дії. Мені шкода, що в нас змінюються генеральні прокурори ... Єдине, що на Різницькій не змінюється, це, мабуть, металеві граблі, по яких вони постійно скачуть", - сказав Федур, передає LB.ua.
"Я глибоко переконаний, що Рябошапка ніколи в житті не зможе довести в рамках цього кримінального провадження умислу в Сергія Пашинського заподіяти тяжких тілесних ушкоджень Хімікусу. Ви можете це розцінювати як мій виклик генеральному прокурору. Якби йому вдалося це довести вперше в житті (таких справ я вів багато), то я зніму перед ним капелюха і визнаю, що погарячкував. Я здатний визнавати свою провину. Але я переконаний, що він цього ніколи не доведе", - підкреслив адвокат.
Він також зазначив, що ніяких скарг щодо умов утримання в СІЗО Пашинський не має. Разом з тим, на його думку, загроза життю його підзахисного зберігається.
Нагадаємо, що Генпрокурор Руслан Рябошапка допустив повідомлення екснардепу Сергію Пашинському про три нові підозри в кримінальних злочинах.
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