Новий заступник Рябошапки виявився причетним до зустрічі між Луценком і Джуліані
Кілька тижнів тому Луценко в інтерв'ю "Радио НВ" розповів, що "наприкінці 2017-го адвокат Трампа Джуліані почав через одного підлеглого, з яким його люди були побіжно знайомі, пропонувати зустрітися у Штатах", передає LB.ua.
Виявилося, що цим підлеглим був прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов, з яким "люди Джуліані" Лев Парнас і Ігор Фруман колись перетиналися в Одесі. Це підтвердили і сам Луценко, і колишній нардеп Гліб Загорій, який брав участь у зустрічі Луценка і Джуліані в Нью-Йорку як перекладач.
"Мамедов був одним із тих, хто переказав мені пропозицію Руді Джуліані", - сказав Луценко.
"Роль Мамедова полягала в тому, щоб сконтактувати Джуліані через Фрумана", - додав Загорій, який знає англійську краще від Луценка і допомагав йому в особистому спілкуванні з адвокатом Трампа.
Нагадаємо, що книга про особливості роботи Білого дому за президентства Дональда Трампа вийде 19 листопада під назвою "Попередження" (A Warning). Її автор - анонімний.
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