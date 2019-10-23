У листопаді вийде книга про адміністрацію Трампа від анонімного автора
Як пише The New York Times, про автора чи авторку відомо лише те, що це працівник адміністрації США, який у вересні 2018 року написав викривальну статтю для видання про діяльність Білого дому, повідомляє "Громадське".
У матеріалі йшлося про те, що частина високопосадовців, наближених до Трампа, "старанно працює зсередини для недопущення втілення частини його планів і найгірших схильностей".
За свою книгу анонімний автор не взяв ані передоплати, ані гонорару. Усі виручені з продажу видання кошти будуть передані неурядовим організаціям, які займаються питаннями прозорого врядування й свободи медіа.
Про діяльність Білого дому за часів Дональда Трампа вже написали кілька книг, зокрема ексдиректор Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі "Більша відданість: правда, брехня та лідерство", колишній радник Білого дому з питань комунікацій Кліф Сімс "Команда змій: мої неймовірні 500 днів роботи в Білому домі" та колишня працівниця адміністрації Трампа Омаросою Маніґо Ньюман «Неврівноважений: розповідь інсайдера про Білий дім часів Трампа".
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