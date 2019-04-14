В школах Барселони через сексизм прибрали 200 книг, зокрема "Червону шапочку" і "Сплячу красуню"
Спеціальна комісія, до якої увійшли й батьки дітей, перевірила бібліотеку школи Табер, якою керує каталонський уряд.
Комісія дійшла висновку, що в каталозі книжок для дітей до 6 років 30% творів мають "токсичні гендерні стереотипи", 60% - менш серйозні проблеми, і тільки 10% відповідають правилам гендерної рівності, інформує "Громадське" з посиданням на El Pais.
Так, окрім казок "Червона шапочка" та "Спляча красуня" комісія прибрала відому легенду про Святого Георгія, в якій, на думку комісії, також є сексистські стереотипи: чоловік у цій історії сміливий герой, що вбиває дракона, а жінка - налякана принцеса.
Одна з матерів із комісії зазначила, що часто в творах чоловіки пов’язані з такими цінностями, як сміливість на конкурентоздатність.
"Крім того, в ситуаціях насильства, хоча це всього лише маленькі витівки, саме хлопчик діє проти дівчинки. Це посилає меседж про те, хто може здійснювати насильство і проти кого", - пояснила представниця комісії.
У школі Табер також перевірять книги для учнів початкової школи - з 6 до 12 років, проте прибирати їх не будуть.
"У ранньому дитинстві діти подібні губкам і вбирають все навколо, що дозволяє нормалізувати сексистські стереотипи. Однак учні початкових шкіл мають більшу здатність критично мислити, і книги можуть дати їм можливість вчитися, так що вони самі розпізнають елементи сексизму", - пояснили в комісії.
Як зазначає El Pais, інші школи Каталонії також почали перевірку свої бібліотек для виявлення творів із гендерною дискримінацією.
Нагадаємо, католицькі священики в північній Польщі спалили популярні художні книги, які, на їхню думку, суперечать християнським вченням і християнській вірі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- ВІДЕО Поліція Лондона затримала Джуліана Ассанжа, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО ЗМІ опублікували відео, як український снайпер ліквідовує бойовика на Донбасі
- "Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість""Треба максимально щасливо жити, чимось займатися. І головне – не жаліти себе і не намагатися розчулити когось. Одразу налаштувати себе, що треба зосередитися на технічних моментах – нема рук, а як мені самому їсти? Я показав, щоб мені пришили ложку до напульсника, напульсник одягав на культю, все – їв сам"
- Маятник Фуко для України