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В школах Барселони через сексизм прибрали 200 книг, зокрема "Червону шапочку" і "Сплячу красуню"

30% творів мають "токсичні гендерні стереотипи"
З бібліотеки школи Табер у Барселоні прибрали 200 книжок, які пропагують "токсичні гендерні стереотипи". Серед них казки "Червона шапочка" та "Спляча красуня".
В школах Барселони через сексизм прибрали 200 книг, зокрема "Червону шапочку" і "Сплячу красуню" Фото: comments.ua

Спеціальна комісія, до якої увійшли й батьки дітей, перевірила бібліотеку школи Табер, якою керує каталонський уряд.

Комісія дійшла висновку, що в каталозі книжок для дітей до 6 років 30% творів мають "токсичні гендерні стереотипи", 60% - менш серйозні проблеми, і тільки 10% відповідають правилам гендерної рівності, інформує  "Громадське" з посиданням на El Pais.

Так, окрім казок "Червона шапочка" та "Спляча красуня" комісія прибрала відому легенду про Святого Георгія, в якій, на думку комісії, також є сексистські стереотипи: чоловік у цій історії сміливий герой, що вбиває дракона, а жінка - налякана принцеса.

Одна з матерів із комісії зазначила, що часто в творах чоловіки пов’язані з такими цінностями, як сміливість на конкурентоздатність.

"Крім того, в ситуаціях насильства, хоча це всього лише маленькі витівки, саме хлопчик діє проти дівчинки. Це посилає меседж про те, хто може здійснювати насильство і проти кого", - пояснила представниця комісії.

У школі Табер також перевірять книги для учнів початкової школи - з 6 до 12 років, проте прибирати їх не будуть.

"У ранньому дитинстві діти подібні губкам і вбирають все навколо, що дозволяє нормалізувати сексистські стереотипи. Однак учні початкових шкіл мають більшу здатність критично мислити, і книги можуть дати їм можливість вчитися, так що вони самі розпізнають елементи сексизму", - пояснили в комісії.

Як зазначає El Pais, інші школи Каталонії також почали перевірку свої бібліотек для виявлення творів із гендерною дискримінацією. 

Нагадаємо, католицькі священики в північній Польщі спалили популярні художні книги, які, на їхню думку, суперечать християнським вченням і християнській вірі.

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14 04 2019 17:20
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