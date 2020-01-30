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Україна не бачить належної реакції Ірану на катастрофу літака МАУ – Рябошапка

"Ми працюємо з нашими міжнародними партнерами. Кілька разів зверталися із запитами про міжнародно-правову допомогу до іранського уряду. Також я звертався письмово до генерального прокурора Ірану
"Ми працюємо з нашими міжнародними партнерами. Кілька разів зверталися із запитами про міжнародно-правову допомогу до іранського уряду. Також я звертався письмово до генерального прокурора Ірану."
Україна не бачить належної реакції Ірану на катастрофу літака МАУ – Рябошапка Фото: РБК-Україна

Українська сторона не бачить належної реакції Ірану в питанні розслідування обставин катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" біля Тегерана, повідомляє "Українська правда".

Джерело: генеральний прокурор Руслан Рябошапка в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми працюємо з нашими міжнародними партнерами. Кілька разів зверталися із запитами про міжнародно-правову допомогу до іранського уряду. Також я звертався письмово до генерального прокурора Ірану.

Ми направляли запит на інформацію, необхідну для розслідування, просили про допит певних людей, про отримання визначених речових доказів, зокрема залишків літака. Але відповіді на всі ці запитання ми ще не отримали, - поки що ми не бачимо тієї реакції з боку іранської влади, яку хотіли б бачити".

Деталі: За словами Рябошапки, він спілкується з представниками країн, громадяни яких загинули під час аварії.

Зокрема, сторони обговорювали створення міжнародної слідчої групи, але поки що немає фінального результату.

Рябошапка розраховує, що міжнародну групу з розслідування утворять протягом тижня-двох.

Він додав, що якщо не буде результату щодо створення міжнародної групи, то Україна працюватимемо в режимі запитів про міжнародно-правову допомогу, а це затягне розслідування.

Нагадаємо, що троє експертів "МАУ", які розслідували авіакатастрофу лайнера в Ірані, повернулися до України

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30 01 2020 11:58
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