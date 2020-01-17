Троє експертів "МАУ", які розслідували авіакатастрофу лайнера в Ірані, повернулися до України

Як повідомлялося, літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту

"Сьогодні вранці в аеропорту "Бориспіль" зустріли колег, які брали участь у розслідуванні трагедії PS 752 в Ірані. Для якихось розмов не було сил, і ситуація їм особливо не сприяє. Міцні обійми та рукостискання були красномовнішими", - написав Дихне на сторінці у Facebook у п'ятницю вдень.

Співробітники авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ"), які брали участь у розслідуванні катастрофи Boeing 737-800 в Ірані, повернулися до України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні вранці в аеропорту "Бориспіль" зустріли колег, які брали участь у розслідуванні трагедії PS 752 в Ірані. Для якихось розмов не було сил, і ситуація їм особливо не сприяє. Міцні обійми та рукостискання були красномовнішими", - написав Дихне на сторінці у Facebook у п'ятницю вдень.

Він додав, що після прильоту Андрій Василенко, Владислав Петренко та Андрій Фомічов одразу пішли на перший поверх терміналу D, щоб вшанувати пам'ять загиблих.

Як повідомлялося, літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту рано-вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по 3 - ФРН та Великої Британії.

У ніч проти 11 січня іранські ЗМІ повідомили, що Boeing помилково збили іранські військові. Потім командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) бригадний генерал Амір Алі Хаджізаде заявив, що літак був збитий, оскільки його переплутали з крилатою ракетою, а у оператора ППО не було зв'язку, через що той прийняв невірне рішення про пуск ракети в літак.

Нагадаємо, що українські рятувальники розповіли, що робили на місці катастрофи літака МАУ.