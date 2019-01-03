Нардеп Мураєв не вказав у декларації майже 1 млн грн
"Встановлено, що Євгеній Мураєв задекларував корпоративні права в господарському товаристві, однак недостовірно вказав інформацію про розмір свого внеску до статутного капіталу товариства, зазначивши його меншим на 950 853 грн. Також недостовірно вказав інформацію про фінансові зобов’язання", - повідомляє прес-служба НАЗК.
За даними НАЗК, Іван Бандура не вказав у декларації фінансові зобов’язання перед іншою фізичною особою у сумі $50 тисяч, а також недостовірно зазначив суму доходу дружини.
Про ці кримінальні правопорушення Національне агентство повідомило Національне антикорупційне бюро (НАБУ).
Відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб встановлена статтею 366-1 Кримінального кодексу.
За це передбачено штраф, або громадські роботи, або до двох років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.
Депутат Верховної Ради Євген Мураєв є екс-власником телеканалу NewsOne. З'їзд політичної партії "Наші" 10 січня висунув його кандидатом у президенти.
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