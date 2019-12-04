Нардепа БПП викликали у поліцію через підкуп виборців

Поліція задокументувала черговий факт підкупу виборців в одному з приміщень народного депутата України у Чернігові

До слідчого відділу Чернігівського управління поліції викликали на 15 квітня народного депутата у справі про підкуп виборців.

За даними правоохоронців, громадяни протягом виборчої кампанії неодноразово викликали поліцію для припинення злочинів саме в цьому офісі, повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області.

"Поліція зібрала достатньо неспростовних доказів здійснення підкупу виборців, тому 15 квітня викликає народного депутата, який має відношення до цієї приймальні, до слідчого Чернігівського відділу поліції для дачі показань", - заявили у поліції Чернігівської області.

У правоохоронному відомстві зазначили, що участь в сумнівних схемах скупки голосів згідно зі статтею 160 Кримінального кодексу України передбачає покарання як для скупників голосів, так і для тих, хто готовий свій голос продати. Першим загрожує до 7 років ув'язнення, другим - обмеження волі на строк до 2 років.

Кого саме з нардепів викликали на допит у поліції не повідомили.

Разом з тим, за даними "Інтерфакс-Україна", мова йде про народного депутата від фракції "Блок Петра Порошенко" Сергія Березенка, який 26 липня 2015 переміг на довиборах до Верховної Ради України 8-го скликання на 205 одномандатному мажоритарному виборчому окрузі в Чернігові.

Зазначається, що також про підкуп виборців у приймальні Березенка в ефірі "UA: Чернігів" 11 квітня заявив керівник чернігівського штабу партії "Національний корпус" Олександр Тарнавський.

За його словами, представники "Нацкорпуса" повідомили правоохоронцям про такий факт, однак останні не відреагували, в зв'язку з чим активісти партії вирішили поїхати в приймальню нардепа самі.

Він зазначив, що організація неодноразово отримувала інформацію про скупку голосів на користь чинного президента, тому цього разу представники "Нацкорпусу" вирішили поїхати на місце і переконатися в достовірності таких звинувачень особисто.

"У громадській приймальні ми зустріли чоловіка, який стверджував, що в офісі народного депутата Березенко йому обіцяли заплатити 1 тис. грн за агітацію за Петра Порошенка, однак обдурили і дали тільки 500 грн. Зрозуміло, під "агітацією" слід розуміти саме підкуп цього виборця", - цитує його інформагентство.

Він зазначив, що звернулися через це у поліцію.

Нагадаємо, у Національній поліції повідомили про те, що правоохоронці розслідують факти ймовірного підкупу виборців "за кандидата П" на Волині та Чернігівщині.